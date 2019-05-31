В Украине поспела малина: Цены заоблачные

Украинскую малину, выращенную на юге, продают по "кусающейся" цене.

Малина продается по цене от 300 до 400 грн/кг flickr.com

Первые партии малины, выращенной в закрытом грунте в южных областях Украины, стали появляться в оптовой продаже, передают EastFruit.

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“Малина, выращенная в закрытом грунте в южных регионах страны, отличается высокими качественными параметрами, однако пока что не пользуется высоким спросом, так как потребители не ожидают появления малины на рынке в это время года“, – говорится в сообщении.

Однако, сами эксперты утверждают, что оптовые цены на украинскую малину “кусаются“: ягода продается по цене от 300 до 400 грн/кг в зависимости от объема партии и упаковки.

Они также добавляют, что большую конкуренцию малине составляет клубника, сезон которой приближается к своему пику.

Ранее сообщалось, что в Украине растет быстрее - цены или зарплаты. Средняя зарплата в Украине растет параллельно с ценами.