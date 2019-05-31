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В Украине поспела малина: Цены заоблачные

Комментариев: 1
Украинскую малину, выращенную на юге, продают по "кусающейся" цене.
Малина продается по цене от 300 до 400 грн/кг
Малина продается по цене от 300 до 400 грн/кг
flickr.com

Первые партии малины, выращенной в закрытом грунте в южных областях Украины, стали появляться в оптовой продаже, передают EastFruit. 

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“Малина, выращенная в закрытом грунте в южных регионах страны, отличается высокими качественными параметрами, однако пока что не пользуется высоким спросом, так как потребители не ожидают появления малины на рынке в это время года“, – говорится в сообщении.

Однако, сами эксперты утверждают, что оптовые цены на украинскую малину “кусаются“: ягода продается по цене от 300 до 400 грн/кг в зависимости от объема партии и упаковки.

Они также добавляют, что большую конкуренцию малине составляет клубника, сезон которой приближается к своему пику.

Ранее сообщалось, что в Украине растет быстрее - цены или зарплаты. Средняя зарплата в Украине растет параллельно с ценами.

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Теги: продукты, продукты в украине, стоимость продуктов в украине, ягоды, стоимость ягод, стоимость малины 2019, малина 2019
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  31.05.2019, 19:06
Оценка:  0
гость
С понедельника на Украине официально появятся «членкини», «поэтки» и «критикессы» !!!!!!

ха ха ха
укроублюдки под предводительством КЛОУНА продолжают весьмир СМЕШИТЬ!!!!
гость  (аноним)  31.05.2019, 18:47
Оценка:  +2
гость
Значит еще не поспела
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