Сколько стоит завтрак и обед в Верховной Раде – фото меню с ценами

Некоторые блюда стали стоить меньше по сравнению с прошлым годом.

В столовой Верховной Рады не слышали о том, что в Украине растут цены на все основные продукты и услуги, потому стоимость ряда блюд даже снизилась по сравнению с предыдущим годом, передает UBR.

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Например, цена картофельного пюре снизилась с 16,84 грн до 14,76 (за 150 грамм). Морковный салат с сельдереем в прошлом году стоил 19,50 грн за порцию, а сегодня — 17,24 грн. Стакан узвара значительно подешевел: с 12 грн до 7,70 грн.

Выросли цены только на овощи гриль: кабачки сегодня подают по 36,79 грн за 100 грамм, а в прошлом году они стоили 15,40 грн за такую же порцию. Баклажаны год назад стоили 22,75 грн, а сейчас — 29,49 грн за 100 грамм.

При сравнении цен депутатской столовой и средним рестораном быстрого питания в Украине можно заметить, что простые украинцы должны тратить в 2 или даже 3 раза больше, чем депутаты.

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Например, овсяная каша в парламентской столовой стоит 6,79 грн, а в ресторане быстрого питания — 19 грн за порцию, салат из крабовых палочек с кукурузой продают депутатам по 20,08 грн, а в сети ресторанов по 33 грн.

Больше всего в столовой для депутатов приходится платить за стейк из ошейка с шампиньонами — 59,96 грн за 100 грамм. А самой дешевой является овсяная каша, которая стоит лишь 6,79 грн.

Столовая на улице Садовой, 3 рассчитана на 70 посадочных мест и ежедневно обслуживает 300 человек, а в пленарные недели — вдвое больше. В штате столовой трудятся около 60 поваров, которые готовят блюда для столовой и нескольких буфетов.

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Генеральный директор компании Ресторанный консалтинг Ольга Насонова заявила, что столовая Верховной Рады не является дотационной и наценка на блюда все же есть.

"Если сравнивать с ценами, например, Пузатой Хаты, то цены здесь на салаты примерно такие же. На супы — в два раза ниже. На вторые блюда — на некоторые такие же, как в Пузатой Хате, некоторые — ниже. В целом цены ниже, чем в Пузатой Хате.

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Ценники тут выше себестоимости блюд, наценка все же есть. То есть столовая не дотационная. Наценка не более 30-40%. Обычно в ресторанах наценка 200%. В той же Пузатой Хате примерно 150%. Но тут явно не учтена зарплата персонала, с такими ценами их просто не вытянуть в нормальном заведении. Скорее всего, зарплата персонала идет отдельно", — рассказала она.

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