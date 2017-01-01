Частная госдача: Брат уволенного судьи тайно строит дачу в Пуще-Водице

Строительство совершалось без каких-либо разрешений и документов.

На территории Комплекса отдыха Государственного управления делами (ГУД) в Пуще-Водице под Киевом журналисты Bihus зафиксировали незаконное строительство, где техника и строители работали без каких-либо разрешений или документов на территории госдачи, которая официально сдается в аренду жене брата уволенного главы Конституционного суда Станислава Шевчука Рулава Одда.

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Отмечается, что только после приезда съемочной группы Bihus вместе с администрацией Пущи-Водицы к арендованному дому Оддав, администрация госдач заметила незаконное строительство и направила арендаторам требование снести "самовольно построенный объект недвижимости".

Комплекс отдыха Пуща-Водица является государственной собственностью, которую можно только арендовать, однако часть поселившихся пытается закрепиться навсегда, для чего начинает застройку.

В итоге на местах госдач вырастают огромные дома, которые становятся частной собственностью.

Комплекс Пуща-Водица bihus.info

Например, на территории есть дом экс-руководителя Госуправления делами Андрея Кравца при президенте Викторе Януковиче, который с 2010 года вместо госдачи стал частной собственностью.

Дом Кравца bihus.info

На месте соседнего с Кравцом дома также была государственная дача Пущи-Водицы. Сейчас по документам это частная собственность бывшей тещи экс-первого заместителя генерального прокурора Виктора Пшонки Рената Кузьмина - Лидии Шумаковой. Сам дом под арестом из-за открытого Генеральной прокуратурой уголовного производства.

Дом Кузьмина bihus.info

Следствие придерживается следующей версии незаконной приватизации: Кузьмин с 2006 года арендовал дом в Пуще-Водице, в 2008-м оформил инвестиционный договор на развитие. Пообещал вложить миллион гривен. Директор Пущи-Водицв Евгений Егоров все подписал. Результат такой инвестиции - и стал этот дворец. Но уже не государственный, а с 2010-го частный.

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После того, как Кузьмин оказался в розыске, дом в 1068 кв м частями переписали на его бывшую тещу. Подозрения за незаконную приватизацию выдвинуты и самому Кузьмину, и директору комплекса отдыха Пуща-Водица Евгению Егорову.

Директор комплекса отдыха Евгений Егоров bihus.info

Еще в марте 2019 года журналисты заметили за заборов новую стройку, а через полтора месяца стены дома стали уже утеплять.

Фото стройки весной 2019 года bihus.info

Официальная орендаторка дома, на территории которого развернулось строительство - Екатерина Одд. Жена брата уволенного председателя Конституционного суда Станислава Шевчука Рулава Одда.

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Перед тем, как Шевчук остался без кресла председателя КС Bihus.info рассказывали, что брат - одна из вероятных причин его увольнения. Часть судей говорили о влиянии Рулава Одда на сам КС. В частности, он приезжал к Станиславу Шевчуку и влиял на кадровую политику. А эту госдачу с мая 2014 по декабрь 2018 по документам снимал сам Станислав Шевчук для семьи брата.

Семья Одда bihus.info

В Департаменте по архитектурно-строительному контролю Киева и Департаменте по экономике и инвестициям КГГА утверждают, что разрешений на строительство на территории ГУД Пуща-Водица не давали. Также как и сама Пуща-Водица.

Кроме этого, в администрации убеждали, что строительство любых объектов недвижимости на их территории сейчас не производится.

Только после приезда журналистов Bihus заместитель директора ГУД Пуща-Водица выехал на место стройки и заметил, что она все-таки существует.

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По словам эксперта по строительству Георгия Могильного, если бы семья брата начала строить дом и им бы удалось его закончить - в дальнейшем его можно приватизировать. Более того, еще и присвоить участок земли под ним:

"Если 10 соток своих он еще не использовал бесплатной приватизации - выделяется участок вокруг этого дома, 10 соток, и, в принципе, ему обязаны отдать. То есть государственное предприятие должно отказаться от пользования частью участка, а человек может приватизировать ее - участок спокойно".

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Только после того, как журналисты направили видео и копии ответов от профильных Департаментов КГГА в администрацию Пущи-Водицы и Государственному управлению делами, в администрацию госдач пришло официальное письмо о выявлении "самовольно построенном недвижимом имуществе", а также направили арендаторам дома 31 требование снести его.

Ранее сообщалось, что еще один ЖК незаконно построят возле киевской школы. Земельный участок для застройки жилого комплекса возле школы продают на OLX.