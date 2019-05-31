Люди нардепа Деркача получили 42 га заповедника Конча-Заспы бесплатно

С 2010 года 42 га земли в заповедной зоне между озерами Конча и Заспа оказались во владении людей, принадлежащий окружению народного депутата Андрея Деркача.

В свое время Андрей Деркач голосовал за "диктаторские законы" Януковича facebook.com/derkach.al

Андрей Деркач является народным депутатом Верховной Рады уже 21 год подряд. За это время он поменял несколько политических объединений, а также голосовал за "диктаторские законы" Януковича.

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Андрей Деркач за время депутатствования стал самым богатым депутатом от Сумской области. А его помощники получили бесплатно 41,5 га земли между Кончей и Заспой, которая принадлежала к заповедным землям.

Об этом сообщается в расследовании Bihus.

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"Максимальная цена 50 тыс долларов за сотку. Минимальная цена, в зависимости от того, как этот проект будут позиционировать - от 10 до 20 тыс долларов за сотку", - рассказывает Сергей Стрепенко, руководитель консалтинговой компании в сфере недвижимости.

Заповедная земля между Кончей и Заспой с 2010 года находится в частных руках людей Деркача bihus.info

Формально земля принадлежит 4 людям, которые имеют тесные связи с семьей Андрей Деркача. Юрий Берко владеет 7,5 га – у него совместный бизнес с женой Деркача Оксаной Тереховой и помощником Деркача Дмитрием Ковальчуком.

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Еще почти 4 гектара у Елены Миронюк. Ее муж - в прошлом тоже помощник нардепа Деркача.

Наибольший массив заповедной земли, почти 26 гектаров - у другого, действующего, помощника Деркача - Антона Симоненко. Он уже три срока работает помощником Деркача в парламенте, а перед тем помощником нардепа был отец Антона, Александр Симоненко.

Земля принадлежит четырем людям из окружения Деркача bihus.info

Также на Антона Симоненко Деркач переписал в 2016 году 90% корпоративных прав на свои медиа активы: телеканал Эра и радио Эра ФМ.

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На вопросы журналистов о происхождении 25 га между Кончей и Заспой, Антон Симоненко отказался отвечать.

Один из владельцев земли отказался комментировать, откуда у него земля bihus.info

Заповедные 42 га в 2010 году отдала в частные руки Обуховская райгосадминистрация. На тот момент земля была поделена на 23 части между 23 людьми, которые должны были вести тут сельское хозяйство.

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Среди 23 человек, которые бесплатно получили землю на первом этапе, уже тогда были преимущественно кадры Деркача. Группа работников его ТРК Эра, группа помощников нардепа, представители компаний партнеров Деркача и прочие. В том числе два нынешние владельца, Симоненко и Берко, которые позже аккумулировали участки от других "крестьян".

Так, как минимум 17 людей из 23 являются людьми Деркача.

В нынешней РГА говорят, что о выделении этой земли частным лицам не знали и считают это преступлением.

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"Это криминал чистый", - говорит Андрей Вергелес, и.о. заведующего сектором инфраструктуры и природных ресурсов Обуховской райгосадминистрации.

Андрей Деркач возмутился действиями журналистов и их интересом к земле и помощникам.

"Ко мне приходили помощники, говорят: "Бегают с камерами, задают вопросы. Я к этой земле отношения не имею - точка", - заявил народный депутат Андрей Деркач.

Деркач отрицает свое причастие к завладению землей в 42 га между Кончей и Заспой bihus.info

В ответ на письменный запрос программы об отношениях с четырьмя нынешними владельцами ценного массива нардеп переслал письмо от адвоката всех четырех землевладельцев.

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В письме адвокат ссылается на то, что эта земля в 2002 году была передана в аренду на 49 лет ООО "Лидер". Затем ООО "Лидер" "отказалась от аренды в пользу сельского совета и изъявила желание передать часть земель согласно действующему законодательству для ведения личного крестьянского хозяйства отдельным гражданам".

Нынешний владелец ООО "Лидер" - это Юрий Берко, уже упомянутый бизнес-партнер жены Андрея Деркача, который теперь обладает и куском ценной земли.

Нардеп Андрей Деркач является давним знакомым Леонида Кучмы bihus.info

В конце 90-х и начале нулевых годов Андрей Деркач имел тесные связи с президентом Украины Леонидом Кучмой, их называли кумовьями.

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