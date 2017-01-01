Ахметов, Клюевы: ТОП-10 получателей состояний по "зеленому" тарифу

Журналисты выяснили, кто в 2018 году получил огромные состояния от, продавая энергию по "зеленому" тарифу.

Около 65% денег, которые ГП Энергорынок выплатило в 2018 году по “зеленому“ тарифу, ушли 10 бизнес-группам, передает Bihus.

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Первые три места в списке получивших деньги от государства находятся электростанции, которые перешли от братьев Клюевых китайской госкорпорации CNBM, холдинг Рината Ахметова, а также ВЭС шведско-украинского бизнесмена Карла Стурена.

Журналисты рассчитывали средства на основании данных о платежах на сайте Энергорынка.

В общем альтернативные электростанции за 2018 год получили 16,8 млрд грн от Энергорынка. Из них 11 млрд грн ушли ТОП-10 лидерам.

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По 3 млрд грн за год получили за “зеленую“ энергию солнечные электростанции, которые при президенте Януковиче развивали близкие к нему братья Клюевы, и альтернативные энергопроекты олигарха Рината Ахметова (преимущественно за счет Ботиевской ВЭС).

Около 65% денег, которые ГП Энергорынок выплатило в 2018 году по "зеленому" тарифу, ушли 10 бизнес-группам bihus.info

В первую 10-ку прошлогодних бенефициаров “зеленого“ тарифа также входят:

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ВЭС украинского бизнесмена со шведскими корнями Карла Стурена (1 млрд грн);

СЭС бизнесменов Андрея Гордиенко и Сергея Хрипкова (до 1 млрд каждый);

ВЭС нардепа Максима Ефимова (840 млн);

ГЭС и СЭС экс-помощников депутата Александра Домбровского (до 500 млн);

солнечная станция в Болграде, вероятно до сих пор принадлежит Клюевым (до 500 млн);

СЭС Александра Репкина (до 300 млн);

а также гидро- и солнечные станции Юлии Левочкин и Игоря Тынного (до 300 млн).

В сюжете Короли солнца и ветра Bihus рассказал о получении денег по “зеленому“ тарифу с 2019 года новыми станциями, которые открыты постмайдановскими политиками и близкими к ним бизнесменами.

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Так, альтернативной энергетикой начала заниматься инвестгруппа ICU с орбиты 5-го президента Украины Петра Порошенко. Среди совладельцев ICU Макар Пасенюк, финансовый советник Порошенко. В общем ICU строит три солнечные станции общей мощностью более 225 МВт, первый из них уже запустили в начале 2019-го.

Кроме того, компания “Подстепное солнце“, который принадлежит народному депутату Игорю Котвицкому и жене министра внутренних дел Арсена Авакова Инне, достраивает солнечную станцию ​​на 25 МВт, которая уже получила “зеленый“ тариф (и это, скорее всего, будет не единственный солнечный бизнес Аваков-Котвицкая).

Компания ETG, которую связывают с экс-нардепом от Народного фронта Николаем Мартыненко, строит целый ряд солнечных станций в Желтых Водах, Днепропетровской области.

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И, наконец, холдинг Ахметова планирует в 5 раз увеличить свои мощности в альтернативной энергетике до конца 2019-го (с 210 МВт в 2018 до 1000 МВт в 2019).

Для всех станций, получивших “зеленый“ тариф - это, повышенный размер оплаты за “чистую“ энергию действует гарантированно до 2030 года. “Зеленый“ тариф в 10 раз превышает плату за электроэнергию атомных электростанций. Кроме того, “зеленый“ тариф в Украине в среднем в 1,5-2 раза выше цены “зеленой“ энергии в странах ЕС.

По расчетам Минэнерго, из-за массового запуска новых альтернативных энергопроектов в 2019 году, уже с 2021-го платить за “зеленую“ энергию придется не прошлогодние 17 млрд, а более 40 млрд грн в год.

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Такие расчеты озвучила руководитель Директората энергетических рынков Минэнерго Ольга Буславець на одном из заседаний в парламентском комитете по вопросам ТЭК.

Однако, вместо того, чтобы снижать “зеленый“ тариф для станций, которые запустятся уже в этом году, в частности для крупных промышленных объектов, парламент с подачи председателя комитета ТЭК Александра Домбровского (БПП) и министра энергетики Игоря Насалика ограничил физическую возможность строить мелкие частные СЭС на земле.

Отмечается, сумма выплат по “зеленому“ тарифу может быть больше. Народный депутат Домбровский уверяет, что не имеет отношения к бизнесу своих экс-помощников, хотя в одной из компаний среди учредителей присутствует даже предприятие его дочери

Ранее сообщалось о королях солнца и ветра: как политики и бизнесмены открывают электростанции по “зеленому тарифу“. Украинские политики и бизнесмены наращивают мощности под выгодный “зеленый тариф“.