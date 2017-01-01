Германия выделит Украине 24 миллиона евро на энергопроекты

Средства будут направлены на реализацию нового проекта по реконструкции и автоматизации подстанций Укрэнерго.

Германия выделит 24,5 млн евро на модернизацию подстанций Укрэнерго и интеграцию энергосистемы facebook.com/npcukrenergo

Германия предоставит 24,5 млн евро на модернизацию подстанций Укрэнерго и интеграцию энергосистемы Украины в ENTSO-E. Об этом заявил заместитель директора Укрэнерго по инвестициям Владимир Кудрицкий, передает пресс-служба компании.

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Сообщается, что представители Германии подтвердили намерение предоставить Украине в рамках технического и финансового сотрудничества финансовой помощи в размере более 80 млн евро для реализации реформ в ряде отраслей.

"В частности, 24,5 млн евро будут направлены на реализацию нового проекта по реконструкции и автоматизации подстанций Укрэнерго "Повышение эффективности передачи электроэнергии (интеграция украинской ОЭС в европейскую объединенную энергосистему) III", - отметил Кудрицкий.

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Он также подчеркнул, что это позволит значительно повысить надежность передачи электроэнергии и обеспечить техническое соответствие оборудования и работы сети стандартам и требованиям ENTSO-E.

Ранее сообщалось, что ЕС выделит Украине 1 млн евро на зеленую энергетику. Госэнергоэффективности сотрудничают с австрийско-итальянским консорциумом.