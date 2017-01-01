Кабмин утвердил модель разделения ГТС Украины

Это решение дает возможность начать выполнять обязательства Украины перед ЕС по созданию либерализованного рынка природного газа.

Независимый оператор ГТС должен быть создан до 1 января 2020 года Укртрансгаз

Правительство Украины утвердило модель проведения процесса по выделению функции оператора газотранспортной системы (анбандлинга) НАК Нафтогаз. Об этом в среду, 22 мая сообщают Українські новини со ссылкой на информацию ПАО Магистральные газопроводы Украины (МГУ).

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Анбандлинг – это отделение деятельности по транспортировке природного газа (деятельности оператора ГТС) от добычи и поставки природного газа и электрической энергии.

В сообщении отмечается, что в среду Кабмин внес изменения в постановление №496 от 1 июля 2016 года Об отделении деятельности по транспортировке и хранению (закачка, отбора) газа, которыми он определил модель проведения анбандлинга Нафтогаза.

Указано, что модель проведения анбандлинга базируется на принципе собственности (OU), предусматривает подачу заявки на сертификацию, подписание транзитного соглашения и получения имущества, необходимого для осуществления транспортировки газа компанией МГУ.

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Также это решение не требует дополнительных законодательных изменений, как это было бы необходимо для имплементации модели ISO.

"Долгожданное решение дает возможность действительно начать выполнять внешние обязательства Украины перед ЕС и, что главное, обязательства по созданию либерализованного рынка природного газа перед конечными потребителями, промышленностью и участниками рынка", – отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что к разделению ГТС Украины привлекли экспертов из ЕС. Представители пяти европейских операторов помогут Украине создать независимого оператора ГТС.