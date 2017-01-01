ТОП-7 способов найти работу с помощью современных технологий

Современный мир позволяет найти работу, не выходя из дома.

Во время поиска работы используются все доступные ресурсы, например, личные знакомства, рекомендации, сайты с поиска работа. Однако, сюда также можно включить еще интернет, мобильные и другие технологии.

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Преимущество, в частности, в том, что современные технологии позволяют искать работу без границ - как в своем городе или стране, так и, например, за границей, а также охватывать большее количество источников информации, передает The Point.

Социальные сети

Facebook и LinkedIn, это ваши площадки для профессиональной самопрезентации. Даже если вы не укажете свои профили в резюме, работодатель, вероятно, найдет их самостоятельно, когда будет рассматривать вас в качестве кандидата на вакансию. Поэтому стоит осознанно размещать контент, обновлять информацию о своем образовании и опыте.

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Приложения и сервисы

Современные технологии помогают поисковикам получать самые актуальные предложения по работе без затрат времени на длительные поиски. Для этого можно, например, настроить получение рассылки с релевантными вакансиями с джоб-сайта.

Дополнительный источник поиска вакансий - профессиональные сообщества в Telegram: найдите каналы с интересным контентом и отслеживайте актуальные предложения - так вы повысите свои шансы найти замечательную вакансию.

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Креативные резюме

Конечно же в резюме важнее всего содержание и структура. Современный тренд - визуализация. Если вы - не профессиональный дизайнер, пригодятся специализированные онлайн-сервисы, которые помогут отразить ваши основные профессиональные достижения в виде инфографики. При этом даже такое СV должно быть оформлено в деловом стиле: минимум цветов и форм, прежде всего - лаконичность и информативность.

Видеорезюме

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Это альтернативный инструмент трудоустройства, не заменяет классическое текстовое резюме, просто для некоторых вакансий является обязательным этапом, поскольку позволяет работодателю еще до встречи оценить ваши навыки презентации, креативность, коммуникабельность и прочие.

Но не все кандидаты имеют возможность написать профессиональное видео, но о качестве также важно позаботиться: об опрятном внешнем виде, презентабельном фоне, отсутствии посторонних громких звуков, которые отвлекают внимание от ваших слов. Оптимальная продолжительность - 1-3 минуты.

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Онлайн-интервью

Это удобный способ организовать первое знакомство работодателя и кандидата, особенно если они находятся в разных городах или даже странах. Готовьтесь к онлайн-собеседованию так же, как и к личному: будьте готовы начать разговор вовремя, заботьтесь о внешнем виде, заранее продумайте ответы на стандартные вопросы. Чтобы разговор был комфортный, перед беседой проверьте качество связи и убедитесь, что вам никто не будет мешать.

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