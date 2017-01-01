Как в Украине родилась олигархия: Можно ли ее побороть

Эксперт рассказал об основных проявлениях олигархии.

Глава политрады партии Сила людей Александр Солонтаев рассказал об основных проявлениях олигархии, а также о том, как она изменилась за 30 лет и, что сделать, чтобы ее побороть, передает 24 Канал.

Читай также: "Голый король": Каким богатством владеет жена Кернеса и его окружение

Явлении олигархии в Украине зародилось на попытках бизнесменов в 1990-х годах защитить свой бизнес с помощью криминала. В некоторых случаях именно бандитизм и был источником получения прибыли. Например, донецкая группировка Люкса, благодаря которой получил свой первый капитал Ринат Ахметов.

Приватизация предприятий была одним из частых источников обогащения. Предприятия захватывали с помощью разных методов, чаще всего рейдерство.

Основные критерии определение олигарха:

Читай также: Приват обвиняет экс-владельцев в отмывании $470 млрд - Atlantic Council

Большой бизнес;

Собственные медиа;

Влияние на политику;

Связь с криминалом.

Именно поэтому большинство олигархов пыталось попасть в политику. Тех, для кого политика являлась профессией, уничтожали физически. В то же время стали формировать собственные СМИ.

Читай также: Заместители генпрокурора и нардеп БПП инсценировали смерть афериста

На данный момент остаются "охранные фирмы", разного рода парамилитарические или "патриотические" организации, однако, бандитская составляющая постепенно уходит в сторону.

Олигархи становятся на первый взгляд успешными бизнесменами, но все же без "помощи" страны они тают, так как являются ее частью, которая истощает ее ресурсы.

Эксперт отмечает, что потребность олигарха в стране можно было наблюдать в 2014 году, когда успешные бизнесмены вкладывали собственные деньги на ее защиту, так как Украина им нужна целостной, чтобы ее грабить.

Читай также: Люди нардепа Деркача получили 42 га заповедника Конча-Заспы бесплатно

Именно либерализация, открытие страны для глобальных рынков, развитие малого и среднего бизнеса является, так называемой, "смертью олигарха". Олигархи не выдерживают конкуренции.

Чтобы победить олигархию, нужно на экономическом фронте создать свободный рынок, уничтожить монополию, открыть границы для международных и транснациональных корпораций, а также наладить нормальную налоговую службу и систему кредитования.

Важным является установить статус-кво между олигархами. Закрепить сферы влияния между ними и гарантировать, что никто ничего не будет отжимать, а дальше только честный бизнес и конкуренция. Однако, для этого нужен честный суд и правоохранительные органы.

Читай также: Завод Коломойского может отобрать у государства 7 млрд грн

На политическом уровне потребуется снимать неприкосновенность, заставлять ходить в парламент, как на работу, и голосовать. Однако мало просто снизить вес депутатского мандата, так как условный Ахметов просто не пойдет в парламент сам, а отправит своего водителя.

Надо заставлять их быть профессиональными политиками и не просто иногда давить на кнопки, а говорить с избирателями и писать законы. Тогда олигархи вместо водителей отправят своих юристов и экономистов. У политика должна быть связь с электоратом, его должны выбрать люди.

Поэтому просто отмена мажоритарки - не выход. Тогда парламент вообще будет оторван от людей. Надо вводить открытые списки.

Читай также: Частная госдача: Брат уволенного судьи тайно строит дачу в Пуще-Водице

Следующий этап, когда депутата выбрали люди, а не олигархи, у него должны появиться собственные политические амбиции. Он должен захотеть управлять страной.

Министерства и силовые структуры должны перестать работать на олигархов и обслуживать их интересы. И политики должны захотеть управлять исполнительной властью самостоятельно, а не по указанию спонсора. Сейчас таких пока нет. Старые коммунистические уже вымерли, молодые еще не выросли. Поколение, которое было в 1990-х годах просто убили, запугали или купили.

Ну и, конечно, ответственность - антикоррупционные органы и суды должны постоянно контролировать политиков и наказывать всех, кто работает не на народ, а на олигархов.

Читай также: САП обвинила Омеляна в недостоверном декларировании: Назначен суд

Третий фронт - медиа. Именно независимые СМИ могут заставить отвечать перед народом. Соврал - об этом узнали - тебя не выбрали в следующий раз. Но даже такой метод не всегда действенный – в первом туре президентских выборов в 2019 году Юрий Бойко после истории с вышками Бойко набрал 9,7%.

Работа со СМИ является самым сложным, потому что в Украине отсутствует медиа рынок.

Все влиятельные СМИ финансируются олигархами и не могут существовать без дотаций из их кармана. Единственный выход, который может быть - это применение новых медиа. Создание нового рынка, так традиционный рынок рекламы уничтожили сами олигархи.

Читай также: Ахметов, Клюевы: ТОП-10 получателей состояний по "зеленому" тарифу

Это концептуальный и сложный подход. Политолог Александр Солонтай отмечает, что вряд ли можно надеяться, что в ближайшем будущем все это можно будет реализовать. Однако процесс уже идет.

Ранее сообщалось, что НАПК нашли в декларациях нардепов недостоверных сведений на 8,5 млрд грн. За два года проверили всего 110 деклараций народных депутатов.