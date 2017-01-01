САП обвинила Омеляна в недостоверном декларировании: Назначен суд
Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры в Соломенском райсуде Киева объявили обвинительный акт министру инфраструктуры Владимиру Омеляну, которого обвиняют в декларировании недостоверной информации.
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По версии САП, Омелян получил обвинения в предоставлении неправильной информации в декларациях за 2015 и 2016 года на сумму в более чем 3 млн и 8 млн грн, соответственно.
Суд определил порядок и объем исследования доказательств 27 мая, следующее заседание запланировано на 23 августа.
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Уголовное производство против министра инфраструктуры по статье 366-1 Уголовного кодекса открыли в мае 2017 года, а обвинительный акт отдали в суд зимой 2019-го.
Кроме недостоверного декларирования Омеляна подозревали в незаконном обогащении. Но по этому подозрению суд закрыл производство, когда 368-2 статью Уголовного кодекса признали неконституционной.
Ранее сообщалось, что министр инфраструктуры Владимир Омелян поделился декларацией за 2018 год: квартиры, авто и млн грн зарплаты
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