Завод Коломойского может отобрать у государства 7 млрд грн

Запорожский завод ферросплавов требует ограничить права НАБУ, что приведет к финансовым потерям со стороны Украины.

Акционерное общество Запорожский завод ферросплавов входит в условную группу Приват Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова facebook.com/hflowua

Конституционный суд сообщил, что Запорожский завод ферросплавов добивается признания неконституционным права Национального антикоррупционного бюро через суды признавать сомнительные сделки недействительными.

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Рассмотрение дела по конституционной жалобе Запорожского завода ферросплавов относительно конституционности положений пункта 13 части первой статьи 17 закона "О Национальном антикоррупционном бюро Украины" было продолжено на закрытой части пленарного заседания.

"Рассмотрение дела будет продолжено на одном из следующих пленарных заседаний Второго сената Конституционного суда, - говорится в сообщении суда.

Отмечается, что акционерное общество Запорожский завод ферросплавов входит в условную группу Приват Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.

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Так, заводом Коломойского оспариваются полномочия НАБУ обращаться в суд с гражданскими исками о признании недействительными сделок фигурантов коррупционных расследований.

Центр противодействия коррупции утверждает, что по такому принципу в суде по иску НАБУ был признан недействительным договор между "Запорожьеоблэнерго" и "Энергомережа" на сумму более 112 миллионов гривен.

Если суд примет решение в пользу завода, это лишит Национальное антикоррупционное бюро права через суд признавать недействительными сделки по коррупционным делам.

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В таком случае государство может потерять 7 миллиардов гривен - на такую ​​сумму исчисляются уже разорванные по инициативе детективов через суды соглашения.

Ранее сообщалось, что в Украине принадлежит Коломойскому. Forbes оценил состояние олигарха Игоря Коломойского в более чем $1 млрд.