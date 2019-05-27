Коломойский высказался за дефолт Украины

Победа Владимира Зеленского на выборах говорит об усталости украинцев от требований МВФ, считает Игорь Коломойский.

Бизнесмен Игорь Коломойский выступил за объявление Украиной дефолта. Об этом он сказал в интервью британской газете Financial Times, опубликованном в воскресенье, 26 мая.

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"По моему мнению, мы должны поступить с нашими кредиторами, как Греция. Это пример для Украины", – сказал Коломойский.

Издание напоминает, что в 2015 году Греция стала первой развитой страной, которая не заплатила по кредиту Международного валютного фонда, хотя и временно.

Игорь Коломойский полагает, что в дефолте нет ничего страшного: "Сколько раз Аргентина объявляла дефолт? И ничего, реструктуризовали".

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Он считает, что победа Зеленского на недавних выборах говорит об усталости украинцев от требований МВФ.

"Если Зеленский будет слушать (Запад) и не принимать собственных решений, он закончит, как Порошенко. У него будут такие же рейтинги – 5, 10, 15 вместо 73%", – сказал Коломойский.

По его мнению, США и Евросоюз должны полностью списать долги Украины в качестве компенсации за борьбу с Россией.

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"Это ваша игра, ваша геополитика. Вас не интересует Украина. Вы хотите навредить России, а Украина – просто оправдание", – подчеркнул Коломойский.

Ранее сообщалось, что в Украине принадлежит Коломойскому. Forbes оценил состояние олигарха Игоря Коломойского в более чем $1 млрд.