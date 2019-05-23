Коломойский хочет вернуть Приватбанк и стать совладельцем

Если этого не получится, то он удовлетворится частью денег, которые были вложены на момент национализации.

Надо восстановить мой капитал в этом банке. Сказать, что у меня там есть 50 или 60 млрд facebook.com/NewNewsinua

В рамках проекта Четко интервью олигарх Игорь Коломойский заявил, что у него в планах – стать совладельцем Приватбанка, или же вернуть часть денег, которые были вложены им на момент национализации банка, передает Экономическая правда.

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Чтобы доказать, что капитал на момент национализации был, по его мнению, нужно, чтобы суд это доказал. Для этого может быть назначена правительственная комиссия или независимые аудиторы, которые и должны определить, что в банке был капитал, "который умножили на ноль либо даже сделали отрицательным".

Коломойский предположил, что в Нацбанке тогда "так поменяли правила бухгалтерского учета или учета капитала, нормативов", что его капитал стал отрицательным.

"Таким образом они сказали, что там есть на 170 млрд кредитов, у которых нет залогов, нет того, сего, обеспечения, поэтому, извините, капитал у вас отрицательный", - рассказал олигарх.

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Он считает, что на этом основании и была проведена национализация.

"Но в основе лежит вопрос проверки и их отчета, что он неплатежеспособен", - подчеркнул олигарх.

После признания незаконности национализации придется восстанавливать капитал, который был в банке.

"Надо восстановить мой капитал в этом банке. Сказать, что у меня там есть 50 или 60 млрд. Но они не у меня в кармане, они находятся в банке", - пояснил Коломойский.

Однако, Коломойский заметил, что за последние три года после национализации банка, произошло много изменений.

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"Произошли события, которые мы уже не можем отменить, или можем отменить, но тогда это чревато нестабильностью и возможным финансовым коллапсом и для самого банка. И в какой-то мере для банковского рынка", - отметил он.

И подчеркнул, что "мы все не хотим этого", потому что за эти 3 года после национализации были привлечены новые вкладчики, выдали новые активы, кредиты.

В то же время, это все покрывается тем капиталом, который внесло государство, отметил Коломойский.

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"Мы не знаем, внесло оно 150-160 млрд? Например, если они внесли столько денег и их нельзя оттуда забрать, то у меня есть вариант – засчитайте мне мои 50 млрд; у вас там 160 млрд – дайте мне на них акции. Будем считать, что общий капитал 200 или 210 млрд. Отдайте мне проценты и разойдемся, будем вместе сосуществовать и управлять банком дальше", - сказал олигарх.

Смотри полное интервью с Игорем Коломойским

Ранее сообщалось, что в ПриватБанке раскрыли детали иска против Коломойского в суд США. Банк требует возмещения убытков в размере нескольких сотен миллионов долларов, которые он понес в результате различных действий, совершенных его бывшими собственниками.