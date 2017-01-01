Экономический советник Зеленского дал советы украинцам: "Не паниковать"

Олег Устенко является исполнительным директором Фонда Блейзер и советником президента Владимира Зеленского.

Олег Устенко считает, что у Украины есть шансы на стабильную экономику и рост facebook.com/noblesfortune

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Исполнительный директор Фонда Блейзера и советник президента Владимира Зеленского по макроэкономической политике Олег Устенко во время интервью 24 каналу рассказал, как Украина продолжает сотрудничать с МВФ, почувствуют ли украинцы на себе изменения, какие шансы на преодоление олигархии и бедности дает новая власть, и что для этого нужно.

Советник считает, что первые несколько месяцев Украина может обойтись без помощи МВФ, а в средней и долгосрочной перспективе он уверен, что "валюта стране нужна".

Потому что у нас продолжаются большие выплаты, проблемы с покрытием дефицита счета текущих операций. А приток иностранных инвестиций настолько мал, что не перекрывает нашу потребность в валюте никоим образом. Поэтому нужно сохранять сотрудничество с Фондом

Он также отметил, что сотрудничество будет усложнено из-за невыполненных обязательств, в особенности относительно коррупции.

Трения (с депутатами – Ред.) будут продолжаться в этой плоскости, антикоррупционной … Программа сотрудничества с МВФ находится в зоне риска. Но не все потеряно

Устенко обозначил 2 варианта сотрудничества с МВФ:

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передоговориться с МВФ, сдвинуть сроки. И, даже не получив транш, – все равно формально оставаться в программе. быть готовыми к тому, что мы на паузе в этой программе, и нам надо открывать новую программу – после того, как сформируется новая коалиция в парламенте и появится новый Кабмин.

Олег Устенко заверил, что простые украинцы не ощутят ситуацию на себе, так как курс "останется в той зоне, где он есть сейчас".

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Советник также поделился прогнозом по поводу дальнейшего и уточнил, что "реформаторская политика даст возможность активно закачивать инвестиционный ресурс, и не быть на "голодном пайке", как сейчас. В длинном варианте у нас есть шансы на развитие и стабильную ситуацию".

У нас есть возможность вырваться из ситуации, в которую нас загнали. Людям стоит внимательно следить за действиями власти. Если что-то кажется не правильным – поднимать крик

Ранее сообщалось, что иностранные инвесторы недовольны кадровыми назначениями Зеленского. Бизнес ассоциация Европы негативно оценили назначение людей Коломойского на высокие должности Владимиром Зеленским.