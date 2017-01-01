Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Нацбанк обжаловал два решения суда по Привату

Комментариев: 0
Центробанк подал жалобы на оба решения суда о незаконности национализации ПриватБанка.
Новое заседание суда по делу ПриватБанка состоится 4 июня
Новое заседание суда по делу ПриватБанка состоится 4 июня
Корреспондент.net

Национальный банк подал апелляцию на оба решения Окружного админсуда Киева о незаконности национализации ПриватБанка. Об этом сообщает пресс-служба НБУ в пятницу, 24 мая. 

Читай также: Коломойский хочет вернуть Приватбанк и стать совладельцем

Так, жалобы поданы на решение суда от 18 апреля по делу №826 / 7432/17 по иску Игоря Коломойского об отмене решения о выводе неплатежеспособного ПАО КБ Приватбанк с рынка с участием государства и в деле № 826/13813/17 по иску бывшего акционера банка кипрской компании ТрианталИнвестментс ЛТД об отмене решения комиссии НБУ об определении перечня связанных лиц с ПриватБанком.

"Поэтому на сегодня указанные судебные решения вступили в законную силу и не имеют никаких правовых последствий", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Коломойский предложил компромисс по ПриватБанку. Бизнесмен предлагает государству восстановить его капитал в банке в размере 50-60 миллиардов гривен.

Поделись:
Теги: суд, НБУ, ПриватБанк, национализация, Приватбанк новости
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь