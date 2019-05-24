Коломойский предложил компромисс по ПриватБанку
Бизнесмен Игорь Коломойский предлагает государству в качестве компрмиссного варианта в споре по делу о ПриватБанке вернуть ему до 24% акций банка, чтобы не пришлось отменять его национализацию. Об этом он скаазл в интервью Экономической правде.
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“Если государство внесло 150-160 млрд грн и их можно забрать, то есть вариант: зачислите мне мои 50 млрд грн, у вас там 160 млрд, дайте мне на них мои акции. Будем считать, что общий капитал 200-210 миллиардов. Отдайте мне мои 22-24% акций и разойдемся“, - добавил он.
Ранее сообщалось, что Коломойский хочет вернуть Приватбанк и стать совладельцем. Если этого не получится, то он удовлетворится частью денег, которые были вложены на момент национализации.
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