Коломойский предложил компромисс по ПриватБанку

Бизнесмен предлагает государству восстановить его капитал в банке в размере 50-60 миллиардов гривен.

Бизнесмен Игорь Коломойский предлагает государству в качестве компрмиссного варианта в споре по делу о ПриватБанке вернуть ему до 24% акций банка, чтобы не пришлось отменять его национализацию. Об этом он скаазл в интервью Экономической правде.

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Бизнесмен признал, что полная отмена национализации Привата грозит коллапсом не только самому банку, но и всей банковской системе, поскольку в таком случае государство заберет из финучреждения 150 млрд грн докапитализированных денег и признает его банкротом. “Я понимаю, что если будет признано, что это было незаконно, вся эта проверка, изменение нормативов. Так как восстановить “статус кво“? Нужно восстановить мой капитал в этом банке. У меня там есть 50-60 млрд грн, но они не у меня в кармане, они в банке“, - сказал Коломойский.

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“Если государство внесло 150-160 млрд грн и их можно забрать, то есть вариант: зачислите мне мои 50 млрд грн, у вас там 160 млрд, дайте мне на них мои акции. Будем считать, что общий капитал 200-210 миллиардов. Отдайте мне мои 22-24% акций и разойдемся“, - добавил он.

Ранее сообщалось, что Коломойский хочет вернуть Приватбанк и стать совладельцем. Если этого не получится, то он удовлетворится частью денег, которые были вложены на момент национализации.