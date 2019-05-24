Приватбанку могут снова дать статус неплатежеспособного

В случае отмены национализации Приватбанк должен будет вернуть государству 155 млрд грн.

Заместитель главы НБУ Олег Чурий рассказал, что если решение апелляционного суда об отмене национализации Приватбанка захотят практически реализовать, то банку придется вернуть 155 млрд грн, внесенных государством в капитал, передает Интерфакс-Украина.

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"Мы можем фантазировать, что может произойти в случае негативного решения апелляционного суда… Капитал ПриватБанка - 17 млрд грн. Если отнять 155 млрд грн, будем иметь огромную дыру в капитале, точнее, в активах. И Нацбанк вновь признает банк неплатежеспособным", – описал он возможный сценарий на Шведско-украинском бизнес-форуме в Киеве в четверг.

Он уточнил, что в таком случае банк будет передан Фонду гарантирования вкладов физлиц, который потребует у правительства ОВГЗ для выплаты гарантированной суммы возмещения вкладчикам, а Фонд в свою очередь придет за их монетизацией к Нацбанку.

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"Будем иметь влияние и на валютный рынок, и на инфляцию", - подчеркнул замглавы НБУ. Он отметил, что Нацбанк не имеет право комментировать решение судов, однако происходящие события являются риском для рынка.

Он также отметил, что среди других судебных решений, которые ставят под сомнения способность Нацбанка отвечать за стабильность гривни и банковской системы является признание незаконными проверок НБУ.

Ранее сообщалось, что Коломойский хочет вернуть Приватбанк и стать совладельцем. Если этого не получится, то он удовлетворится частью денег, которые были вложены на момент национализации.