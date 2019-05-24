Что в Украине принадлежит Коломойскому: Инфографика

Forbes оценил состояние олигарха Игоря Коломойского в более чем $1 млрд.

Олигарх Игорь Коломойский вернулся в Украину после длительного проживания в Израиле и Швейцарии. Состояние Коломойского за за 2018 год Forbes оценил в более чем $1 млрд, передает Громадське.

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Система YouControl связывает с его бизнес-группой Приват около 975 компаний и 37 ключевых лиц. Официально она не зарегистрирована, поэтому де-юре такой группы не существует. Но де-факто она есть. Также структура объединяет ряд активов, которые записаны вовсе не на Коломойского.

Главные в группе Приват — Геннадий Боголюбов, Игорь Коломойский и Алексей Мартынов. Основными бизнес-группами Коломойского являются металлургические и ферросплавные заводы, горно-обогатительные комбинаты и предприятия топливно-энергетического комплекса (нефтедобывающие, нефтеперерабатывающие, а также трейдерские сети, которые реализуют готовые нефтепродукты).

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Нефть и газ

В нефтегазовом и нефтеперерабатывающем секторе у Привата больше всего активов. Коломойскому и его партнерам принадлежит треть акций JKX Oil&Gas и часть акций Укрнефтебурения. В газовом бизнесе у Привата есть партнер — бизнесмен и нардеп Виталий Хомутынник.

Также у Коломойского под контролем завод по переработке нефти в бензин — Кременчугский НПЗ, который принадлежит компании Укртатнафта. Сейчас Кременчугский НПЗ обеспечивает около 50% бензина на рынке топлива в Украине.

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Реализуют этот бензин, в частности, через сеть АЗС, которые работают под брендами Авиас, Sentoza, ANP. Всего в нее входит более 1 тысячи заправок по всей Украине. Кроме того, у Коломойского также несколько нефтебаз, в частности, Нефтехимик Прикарпатье, бывший Надворнянский НПЗ.

Однако один из самых ценных активов Коломойского — крупнейшая нефтедобывающая компания в Украине Укрнафта. В 2018 году компания добыла почти 1,5 млн тонн нефти и более 1 млрд кубометров газа. Группе Приват здесь принадлежит 42% акций. Контрольным пакетом владеет государство в лице Нафтогаза Украины.

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Сегодня из-за ряда операций по выводу денег общий налоговый долг Укрнафты составляет почти 11 млрд гривен ($417,3 млн). Несмотря на это, с 2015 году компания Коломойского в суде Стокгольма требуют от Украины выплатить $4,7 млрд — за счет потери дивидендов, штрафных санкций и из-за снижения стоимости акций.

Нефтегазовая промышленность Коломойского Громадське

Ферросплавы

Сектор сплавов железа с различными элементами, которые используются при изготовлении специальных сортов стали тоже под контролем группы Приват. Им принадлежит вся производственная цепочка от добычи руды (Орджоникидзевский и Марганецкий ГОК) до производства собственно самих сплавов — Никопольский и Запорожский ферросплавные заводы.

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Еще один завод, в Стаханове, не работает с 2014-го, так как оказался на неконтролируемой Украиной территории.

Совокупная мощность Никопольского и Запорожского заводов составляет 1,8 млн тонн ферросплавов в год, что составляет 89% от общего объема производства ферросплавов в Украине. Стахановский завод доводил эту цифру до 2 млн.

Партнером Коломойского и Боголюбова по ферросплавному бизнесу является Виктор Пинчук. Ему принадлежит 30% в каждом из предприятий.

Днепразот и авиация

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Днепроазот — один из "большой шестерки" заводов химической промышленности в Украине, производитель химического вещества карбамида. С 2011 года — имущество завода находится в аренде у Укрнафты.

Например, в 2015 году завод получил 1 млрд гривен ($37,9 млн) чистой прибыли, а Укрнафта — 5,4 млрд гривен ($204 млн) ущерба.

В августе того года Фонд государственного имущества Украины продал 94,5% акций Днеправиа, которые выкупила компания Коломойского Галтера. В том же году близкие к группе Приват фирмы выкупили 25% акций в авиакомпании АэроСвит, которая впоследствии, в 2013-м, обанкротилась в пользу Привата. В сентябре 2010-го Коломойский приобрел чартерную авиакомпанию Роза Ветров.

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Летом 2015 года олигарх признался, что является мажоритарным владельцем авиакомпании Международные авиалинии Украины (МАУ).

Также Коломойский и Боголюбов являются владельцами крупных миноритарных долей в облэнерго Полтавы, Чернигова, Сум и Хмельницкого, и владеют малыми пакетами в Днепрооблэнерго и Запорожьеоблэнерго.

Немалым является и портовый бизнес приватовцев: они управляют зерноперерабатывающим комплексом Бориваж и Одесским комплексом по переработке нефтепродуктов, а также по меньшей мере тремя компаниями Стивидор, плюс Ильичевским топливным терминалом.

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За сельхозсектор отвечает Приват-АгроХолдинг с земельным банком в 100 000 гектаров. ТМ Щедро представляет сегмент питания — сюда входят Львовский, Харьковский, Запорожский масложировые комбинаты, а также ТМ Биола, которая выпускает соки, воды и другие газированные напитки.

В легкой промышленности олигарх контролирует Жидачевский и Измаильский целлюлозно-картонные комбинаты и Днепропласт, что производит "полуфабрикаты" для изготовления пластиковых бутылок.

СМИ и активы в Крыму

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Коломойский является владельцем 1+1 медиа, в который входят телеканалы 1+1, 2+2, ТЕТ, Плюсплюс, Ukraine Today. Кроме того, в медиа-активы Коломойского входят женский журнал Bigudi и информационное агентство УНИАН. Интернет-издание The Бабель, по информации рыночных источников Громадского, тоже финансируют структуры Привата.

Значительные потери понес Коломойский и группа «Приват» от аннексии Крыма. Россия "национализировала" 87 объектов, пострадал гостиничный и строительный бизнес, а также сеть АЗС и нефтебаза. Согласно решению Гаагского суда, Россия должна выплатить компаниям группы Приват компенсацию в размере $159 млн. Свои потери в Крыму олигарх оценивает в два миллиарда долларов.

Однако у Коломойского на "материке" остался немалый туристический актив — горнолыжный курорт Буковель.

Остальные активны Коломойского Громадське

Ранее сообщалось, что Коломойский хочет вернуть Приватбанк и стать совладельцем. Если этого не получится, то он удовлетворится частью денег, которые были вложены на момент национализации.