Приват обвиняет экс-владельцев в отмывании $470 млрд - Atlantic Council
ПриватБанка обвиняет бывших владельцев Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова в отмывании 470 млрд долларов через кипрские компании. Об этом свидетельствует иск банка, поданный в суд американского штата Делавэр, текст которого опубликовала аналитическая компания Atlantic Council.
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В случае, если юристы ПриватБанка докажут эту сумму в суде, это будет крупнейший в мировой истории кейс по отмыванию денег одной группой человек.
Как отметили в Atlantic Council, схема отмывания средств через ПриватБанк была слишком простой: деньги из банка переводились в его дочерний банк на Кипре. Оттуда - юридическим компаниям, которые в дальнейшем эти средства инвестировали в покупку недвижимости и ряда компаний в США.
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Согласно иску, бывшие владельцы банка стали крупнейшими владельцами недвижимости в городе Кливленд, штат Огайо. Также Коломойский и Боголюбов, при посредничестве своих американских компаний, приобрели в США ряд металлургических заводов, расположенных в разных штатах.
Согласно иску, крупнейшими компаниями, через которые отмывались деньги, стали: Brimmilton Limited, Divot Enterprises Limited, Birgminton Investing Inc.
Ранее сообщалось, что журналист Центра исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP) Грехем Стек провел расследование и выявил, что олигархи Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов через дочернюю компанию на Кипре вывели почти 5,5 миллиардов долларов из украинского Приватбанка с помощью займов для украинских подставных компаний.
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