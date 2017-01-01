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Приват обвиняет экс-владельцев в отмывании $470 млрд - Atlantic Council

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В такую сумму оценивается общая сумма предоставленных ПриватБанком кредитов кипрским компаниям в 2006-2016 годах.
Коломойский и Боголюбов отмыли 470 миллиардов долларов, утверждают в ПриватБанке
Коломойский и Боголюбов отмыли 470 миллиардов долларов, утверждают в ПриватБанке
facebook.com/RTRussian

ПриватБанка обвиняет бывших владельцев Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова в отмывании 470 млрд долларов через кипрские компании. Об этом свидетельствует иск банка, поданный в суд американского штата Делавэр, текст которого опубликовала аналитическая компания Atlantic Council. 

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Согласно иску, в 2006-2016 годах общая сумма предоставленных ПриватБанком кредитов кипрским компаниям, с помощью которых владельцы банка отмывали средства, составила $470 млрд.

В случае, если юристы ПриватБанка докажут эту сумму в суде, это будет крупнейший в мировой истории кейс по отмыванию денег одной группой человек.

Как отметили в Atlantic Council, схема отмывания средств через ПриватБанк была слишком простой: деньги из банка переводились в его дочерний банк на Кипре. Оттуда - юридическим компаниям, которые в дальнейшем эти средства инвестировали в покупку недвижимости и ряда компаний в США. 

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Согласно иску, бывшие владельцы банка стали крупнейшими владельцами недвижимости в городе Кливленд, штат Огайо. Также Коломойский и Боголюбов, при посредничестве своих американских компаний, приобрели в США ряд металлургических заводов, расположенных в разных штатах.

ПриватБанк в иске обвиняет своих бывших владельцев в присвоении “миллиардов долларов ПриватБанка и отмывании миллионов долларов в США“.

Согласно иску, крупнейшими компаниями, через которые отмывались деньги, стали: Brimmilton Limited, Divot Enterprises Limited, Birgminton Investing Inc.

Ранее сообщалось, что журналист Центра исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP) Грехем Стек провел расследование и выявил, что олигархи Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов через дочернюю компанию на Кипре вывели почти 5,5 миллиардов долларов из украинского Приватбанка с помощью займов для украинских подставных компаний.

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Теги: Отмывание денег, США, суд, Коломойский, ПриватБанк, иск, Приватбанк новости
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