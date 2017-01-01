Суд отложил рассмотрение иска Коломойского по ПриватБанку

Иск о признании недействительным договора купли-продажи ПриватБанка был подан 21 декабря 2016 года.

Хозяйственный суд Киева перенес рассмотрение дела о признании недействительным договора купли-продажи ПриватБанка на 19 июня 2019 года. Об этом сообщает LIGA.net со ссылкой на пресс-службу банка во вторник, 4 мая.

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Отмечается, что суд потребовал новую информацию по делу. Иск о признании недействительным договора купли-продажи ПриватБанка от 21 декабря 2016 года между Министерством финансов и лицами, бывшими на тот момент его акционерами был подан экс-совладельцем банка Игорем Коломойским и Triantal Investments Ltd (принадлежит Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову).

Ранее сообщалось, что Приват обжаловал решение суда о денационализации. ПриватБанк подал апелляцию на два решения Окружного административного суда Киева, который назвал национализацию банка незаконной.