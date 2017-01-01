Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

НАПК нашли в декларациях нардепов недостоверных сведений на 8,5 млрд грн

Комментариев: 0
За два года проверили всего 110 деклараций народных депутатов.
НАПК выявило недостоверные сведения в декларациях на 8,5 млрд грн
НАПК выявило недостоверные сведения в декларациях на 8,5 млрд грн
depositphotos.com

За два года проверок Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции нашло в декларациях народных депутатов недостоверных сведений на общую сумму в 8,5 миллиарда гривен. 

Читай также: Декларации членов Кабинета министров: Деньги и дома – инфографика

"Сейчас Национальное агентство завершило полную проверку 110 деклараций, представленных 72 народными депутатами Украины. Из них в 77 декларациях народных депутатов выявлены недостоверные сведения на общую сумму около 8,5 млрд гривен", - говорится в сообщении.

НАПК направило в Национальное антикоррупционное бюро 23 заключения о выявлении признаков уголовного правонарушения для осуществления досудебного расследования. 

Читай также: Как выросли семейные доходы министров Кабмина в 2018: Инфографика

"Еще в 49 декларациях народных депутатов установлены недостоверные сведения на сумму, которая не превышает 100 прожиточных минимумов, что не влечет за собой административную или уголовную ответственность. О выявленных нарушениях сообщено на официальном веб-сайте Национального агентства", - отметили в Агентстве.

Ранее сообщалось, что САП обвинила Омеляна в недостоверном декларировании, назначен суд. САП утверждает, что информация Омеляна отличается от достоверной более чем 3 млн и 8 млн гривень за 2015 и 2016 года.

Поделись:
Теги: декларации, декларации народных депутатов, декларации чиновников, НАПК, коррупция, коррупция в Украине, борьба с коррупцией
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь