НАПК нашли в декларациях нардепов недостоверных сведений на 8,5 млрд грн

За два года проверили всего 110 деклараций народных депутатов.

За два года проверок Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции нашло в декларациях народных депутатов недостоверных сведений на общую сумму в 8,5 миллиарда гривен.

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"Сейчас Национальное агентство завершило полную проверку 110 деклараций, представленных 72 народными депутатами Украины. Из них в 77 декларациях народных депутатов выявлены недостоверные сведения на общую сумму около 8,5 млрд гривен", - говорится в сообщении.

НАПК направило в Национальное антикоррупционное бюро 23 заключения о выявлении признаков уголовного правонарушения для осуществления досудебного расследования.

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"Еще в 49 декларациях народных депутатов установлены недостоверные сведения на сумму, которая не превышает 100 прожиточных минимумов, что не влечет за собой административную или уголовную ответственность. О выявленных нарушениях сообщено на официальном веб-сайте Национального агентства", - отметили в Агентстве.

Ранее сообщалось, что САП обвинила Омеляна в недостоверном декларировании, назначен суд. САП утверждает, что информация Омеляна отличается от достоверной более чем 3 млн и 8 млн гривень за 2015 и 2016 года.