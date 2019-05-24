Как выросли семейные доходы министров Кабмина в 2018: Инфографика

Чиновники обязаны декларировать не только свои доходы, но и доходы своей семьи.

Журналисты проследили по декларациям, кто из Кабинета министров победнел, а кто стал богаче с 2017 года по 2018 Урядовий портал

Слово и дело проследило, как изменились семейные активы членов Кабинета министров с 2017 по 2018 года.

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Так, премьер-министр Владимир Гройсман сменил квартиру в 59,6 кв м на квартиру в 183,1 кв м. Обе квартиры были обозначены в другом праве пользования. Также, доходы Гройсманов уменьшились на 8 млн грн. На банковских счетах прибавилось 5,5 млн грн, 28,4 тыс долл и 6,7 тыс евро. Наличности в семье Гройсмана также стало больше на 111 тыс грн.

Доходы министра внутренних дел Арсена Авакова уменьшились на 46 млн 200 тыс грн. Средства, размещенных на банковских счетах уменьшились на 689 тыс грн и 1,8 млн долл., но прибавилось 168 тыс 500 евро. Наличные средства уменьшились на 6 тыс грн, увеличились на 3,8 тыс евро, 4,6 тыс английских фунтов и 300 австралийских долларов.

У министра обороны Степана Полторака стало на 2,3 млн грн больше семейных доходов и средств на банковских счетах (+ 366,8 тыс грн, + 605 долл, + 408 евро). Наличные уменьшилось на 646 тыс грн, но прибавилось 100 тыс долл.

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Министр иностранных дел Павел Климкин стал владельцем 2 земельных участка (640 и 560 кв м), у него также добавилось 1 машиноместо 18 кв м (в ином праве пользования), а также появился дачный дом (187,1 кв м). Семейные доходы выросли на 202 тыс грн. Счета в банках выросли на 200 тыс грн.

Немного лучше стал жить министр социальной политики Андрей Рева, у которого семейные доходы возросли на 133 тыс 200 грн. Правда меньше денег стало на банковских счетах (-12,5 тыс грн), а вот наличности прибавилось (+ 238 тыс грн).

Сплошные плюсы по сравнению с декларацией 2017 года у вице-премьер-министра Владимира Кистиона, у которого в течение прошлого года появился дом (170 кв м) в ином праве пользования и выросли семейные доходы (включая подарки) на 241 тыс грн. К средствам на банковских счетах прибавилось 77 тыс грн. Также Кистион задекларировал бонусный договор, в котором прибавилось 105 грн.

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Отметил в декларации бонус-плюс на 110 грн (возможно кешбек) министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик. Его родственные доходы уменьшились на 5,9 тыс грн. На счетах в банках стало меньше на 13 млн 400 тыс грн, но прибавилось 528 тыс долл. Наличных стало больше на 52,6 тыс долл и 655,5 тыс грн.

Получающая одну из самых скромных зарплат, министр здравоохранения Уляна Супрун задекларировала уменьшение семейных доходов на 3,4 тыс грн, а на банковских счетах стало на 4,1 тыс долл больше и на 76,2 тыс грн меньше.

В течение 2018 года у Супрун уменьшились взносы в кредитные союзы и другие небанковские финансовые учреждения на 986,8 тыс долл и на пенсионном счету стало меньше на 46,1 тыс долл.

Ранее сообщалось о активах, указанных в декларациях членов Кабинета министров. Самыми “бедными“ среди всех министров оказались и. о. министра здравоохранения Уляна супрун и министр культуры Евгений Нищук.