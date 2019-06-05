Заместители генпрокурора и нардеп БПП инсценировали смерть афериста

Международный аферист Дмитрий Малиновский скрылся от закона благодаря подписям и приказам Дмитрия Сторожука и Юрия Столярчука.

Дмитрий Малиновский был арестован во Франции с средневековым замком и картинами Сальвадора Дали. Дабы избежать международного правосудия, подписи и приказы заместителей генпрокурора Юрия Луценко Дмитрия Сторожука и Юрия Столярчука помогли Малиновскому инсценировать смерть.

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Об этом сообщается в расследовании "Могильники Луценка" журналистов Bihus.

Дмитрий Малиновский в момент инсценирования смерти был основным подозреваемым в нескольких уголовных делах в Украине. Одна из них касалась мошенничества с частной фирмой одесситов (убытки более 340 тыс долларов), а вторая касалась подделыванию документов и фиктивном минировании суда.

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Весной 2015 года Малиновский совершил самую большую свою аферу - пообещал сингапурской фирме Dreymoor Fertilizers Ltd поставить карбамид и аммиак производства Одесского припортового завода на сумму более 12 млн евро, но забрал деньги и скрылся. Уголовное производство зарегистрировали в начале 2016-го.

Малиновский нанес убытки одной из частных фирм Одессы на 340 тыс долларов bihus.info

Мать и жена помогли Дмитрию инсценировать свою смерть между двумя своими финансовыми аферами. Они заявили, что 18 августа 2014 года Малиновский ушел на судовое заседание, но так и не вернулся.

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Уже в ноябре неизвестный через консьержа дома передал жене картонную коробку, в которой было свидетельство о смерти мужа и пепел. В документах говорилось, что Малиновский погиб 25 октября 2014 на территории Луганска.

Фальшивое свидетельство о смерти Дмитрия Малиновского bihus.info

Эти данные с фальшивого свидетельства о смерти не были внесены в государственный реестр, поэтому жена и мать просили суд признать факт смерти. 12 мая 2015 суд удовлетворил иск, исходя из наличия свидетельства о смерти и факта, что семья осуществила погребение. Решение приняла судья Юлия Свяченая.

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Обыск в доме родителей Малиновского прокуратурой вместе с следователями Нацполиции в начале 2016 года показал, что на одном из найденных телефонов была закрытая абонентская группа, в которой Дмитрий общался с родителями.

Кроме сообщений он присылал видео и фото замка во Франции, который приобрел в 2015-м через люксембургскую фирму и, который позже арестуют французские жандармы.

Доказательства того, что Малиновский жив bihus.info

"Он рассказывал, как будет обустраивать вот этот замок, уже были фото этого замка. Я несколько помню там были фото его членов семьи, детей, вот он общался с родителями ", - рассказывает тогдашний глава прокурорской группы в двух первых уголовным делам Игорь Черный.

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Также в материалах говорится о том, что свидетели узнали голос Дмитрия в сообщениях к отцу. А другие свидетели видели его живым в Каннах.

С безоговорочными доказательствами инсценировки смерти Малиновским, прокуроры пошли в суд обжаловать решение первой инстанции о его смерти.

Но за неделю до судебного разбирательства, 7 июля 2016 года, заместитель Генерального прокурора Дмитрий Сторожук сменил группу прокуроров в двух первых уголовных производствах по Малиновскому.

Заместитель Генерального прокурора Дмитрий Сторожук сменил группу прокуроров в двух первых уголовных производствах по Малиновскому bihus.info

Уголовное производство по подозрению в подделывании документов и фиктивном минировании суда закрыли на следующий день.

Уголовное производство по подозрению в подделывании документов закрыли bihus.info

На заседание в Апелляционном суде Одессы об обжаловании смерти Малиновского пришел новый, недавно включенный в прокурорскую группу, работник ГПУ и отказался оспаривать факт смерти, ссылаясь на доверенность от другого заместителя Генерального прокурора Юрия Столярчука.

Прокурор Генпрокуратуры Александр Козуб bihus.info

Доверенность от Столярчука bihus.info

"На сегодняшний день Генеральная прокуратура Украины отказывается от апелляционной жалобы, в связи с закрытием уголовного производства. Новых обстоятельств, которые бы опровергали факт смерти Малиновского, в настоящее время не установлено ", - говорит прокурор Козуба в записях аудиофиксации на заседании в суде.

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На суде поддерживала позицию прокурора и адвокат Дмитрия Малиновского Юлия Лещенко, которая уверяла суд, что предыдущий прокурор сейчас уже не входит в группу прокуроров, и подача им апелляции не может быть рассмотрена судом.

По словам Александра Журавлева, судьи в том судебном заседании, если бы Генеральная прокуратура не отказалась от апелляции, решение о смерти Дмитрия Малиновского было бы отменено.

"В апелляционной жалобе они ссылались на то, что он не умер, приводили соответствующие доказательства. Однако в судебном заседании представитель Генеральной прокуратуры отказался от апелляционной жалобы и предоставил суду соответствующее заявление. Если бы прокуратура не отказалась от апелляционной жалобы, то указанное судебное решение было бы отменено ".

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Предшествовал этим событиям письмо-обращение на имя Юрия Луценко. Официально письмо фигурировало как анонимное, но направил его Генеральному прокурору народный депутат от Блока Петра Порошенко Владимир Арьев.

В письме, в частности, утверждалось, что Дмитрий Малиновский не имеет отношения к уголовным делам, которые сфабрикованы против него экс-регионалами, и вообще Малиновский давно умер.

Письмо от депутата было расписано на заместителя Генерального прокурора Дмитрия Сторожука 6 июня 2016. То есть, за месяц до изменения группы прокуроров, отказа обжаловать факт смерти и закрытия уголовного производства по мошеннику.

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По словам народного депутата Владимира Арьева, с Дмитрием Малиновским он несколько раз встречался в Страсбурге в 2016-м году: "Он приезжал ко мне несколько раз в Страсбург. Мне его представили как человека, которого, скажем так, преследуют в Украине, и потом я уже узнал, что это за человек, и перестал с ним общаться. Уже мне сказали, что он аферист".

То есть, депутат направил в ГПУ письмо о смерти Малиновского после того, как лично видел его живым. Но утверждений из письма о смерти своего собеседника нардеп во время интервью не вспомнил. На следующий день Арьев озвучил Bihus несколько иную версию.

Письмо обращение Юрию Луценко, направленное нардепом от БПП Владимиром Арьевым bihus.info

Во втором интервью нардеп от БПП сообщил, что Малиновский представился ему как адвокат Малиновского. А письмо о смерти Малиновского нардеп переправил в ГПУ, потому что поверил в логически изложенные факты в обращении.

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По словам депутата, Дмитрий Малиновский предлагал ему за эти услуги "определенные преференции", но депутат отказался и решил помочь бесплатно.

В итоге, Генеральная прокуратура обжаловала факт смерти Дмитрия Малиновского только в августе 2017 года. То есть, только через полтора года после того, как на обысках прокуроры в первых делах нашли неопровержимые доказательства того, что Малиновский жив.

Обжалование произошло в то время, когда подозрение Малиновскому готовила столичная прокуратура по делу о завладении 12 миллионами евро в поставке продукции ОПЗ. Именно столичная прокуратура инициировала международный розыск Дмитрия Малиновского в августе 2017 года.

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Задержали его в 2018-м во Франции. По сообщению Европола, внимание французских правоохранителей привлекла покупка средневекового замка Шато де Ларошпо в Бургундии за 3 миллиона евро. При обыске у Малиновского изъяли винтажный Роллс Ройс и три картины Сальвадора Дали.

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Ранее сообщалось, что на отдыхе в Риме Юрий Луценко гуляет в куртке почти за 60 000 грн. Журналисты заметили, что генпрокурор носит вещи немецкого бренда Philipp Plein.



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