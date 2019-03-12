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На отдыхе в Риме Юрий Луценко гуляет в куртке почти за 60 000 грн - СМИ

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Журналисты заметили, что генпрокурор носит вещи немецкого бренда Philipp Plein.
На отдыхе в Риме Юрий Луценко гуляет в куртке почти за 60 000 грн - СМИ
© Страна
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  • Луценко в Риме гуляет в куртке за 60 тыс грн
  • Луценко в Риме гуляет в куртке за 60 тыс грн
На отдыхе в Риме Юрий Луценко гуляет в куртке почти за 60 000 грн - СМИ
Луценко в Риме гуляет в куртке за 60 тыс грн
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Журналист Вадим Литвин у себя на странице в социальной сети Facebook выложил ролик, как генеральный прокурор Юрий Луценко вместе с женой гуляет по Риму (Италия), передает Страна. 

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"Для быдла поясняю - полезно читать книги", - сказал на камеру генпрокурор Украины.

Так, на ролике журналисты отметили, что на Луценко была надета черная куртка-бомбер Grenade из натуральной овечьей кожи от немецкого бренда Philipp Plein (Филипп Пляйн) с логотипом на спине.

Такие куртки шьют и продают в Италии, а в Киеве такая курточка была в мультибрендовом бутике SANAHANT, где она уже распродана. 

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В итальянском онлайн магазине и оказалось, что она стоит €1998 или 59 420 гривен по курсу НБУ на 12.03.2019 года.

Бренд Philipp Plein представлен более чем в 40 странах мира. Штаб квартира компании расположена в Швейцарии, фабрика по изготовлению одежды находится в Италии, предприятие, производящее коллекции для дома – в Германии.

Ранее сообщалось, что ГПУ купила авто на 13 млн гривен после запрета Кабмина. Генпрокуратура решила, что запрет Кабмина "не отвечает закону" и приобрела для себя 19 иномарок.

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Теги: генпрокурор, ГПУ, Юрий Луценко, коррупция, коррупционная схема
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