ГПУ купила авто на 13 млн гривен после запрета Кабмина - СМИ

Генпрокуратура решила, что запрет Кабмина "не отвечает закону" и приобрела для себя 19 иномарок.

Запрет Кабмина на покупку легковых автомобилей для Генеральной прокуратуры Украины действовал полтора года. За это время ГПУ купила 19 машин общей стоимостью 13 млн гривен, не считая 5 автомобилей, на которые запрет не распространялся.

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Об этом сообщают в расследовании Bihus.

Экс-глава ГПУ Виктор Шишкин рассказал, что за время его службы с 1991 по 1993 года парк Генпрокуратуры насчитывал всего до 20 автомобилей. Служебные машины были для руководства и для оперативной работы, например, для следователей или криминальных экспертов, которые выезжают на место событий.

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“У меня было две машины: “Волга“ и “Жигули“. С точки зрения экономии бензина по городу я пользовался “Жигулями“ - “Волга“ “ест“ гораздо больше. А когда речь шла о выполнении функций за пределами Киева, надо было поехать в Одесскую, Донецкую, Львовскую область, - то, конечно, использовалась “Волга“, - вспоминает первый Генпрокурор независимой Украины Виктор Шишкин.

Во время руководства Шишкина Генпрокуратура имела больше полномочий, чем сейчас. На теперешний момент ГПУ имеет меньше всего полномочий за всю историю ее существования. Так, например, в конце 2017 года она потеряла функцию следствия и не открывает новых криминальных дел, только продолжает старые.

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Но за всю историю существования ГПУ она не только ограничивается процессуальным руководством, но и имеет самый большой автопарк, который насчитывает 103 автомобиля.

Новые автомобили не покупались два года после Революции Достоинства. Но после прихода Юрия Луценко на должность главы и назначения Константина Моргуна “завхозом“, было приобретено 40 легковых автомобилей и 3 микроавтобуса.

Среди легковых машин закупили 33 автомобиля Toyota Corolla, 3 машины Toyota Camry, и по 2 авто Toyota Land Cruiser и Mitsubishi Outlander.

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“С 2011 года не покупали машины. Мы списали около 90 машин. Еще 15 машин мы передадим на следующей неделе в области“, - объясняет причины закупки новых авто Константин Моргун, который также возглавляет тендерный комитет ГПУ.

Интервью с Константином Моргуном bihus.info

После его заявления Генпрокуратура предоставила документ, который опровергает списание машин, но подтверждает их покупку в 2012-2013 годах общей суммой в 20 млн грн. Так, на начало 2014 года автопарк ГПУ насчитывал 69 авто.

Большая часть машин была приобретена после запрета Кабинета Министров Постановлением №710 от 11 октября 2016 года “Про эффективное использование государственных средств“, которую отменили 4 апреля 2018 года. Этот документ разрешал покупку только для Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

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“Задачей этого Постановления было взять под контроль и минимизировать расходы, скажем так, не первой необходимости... Потом пришло время ее пересмотра, чтобы позволить в пределах расходов тратить на такие нужды, если они являются обоснованными“, - объясняет Министр финансов Оксана Маркарова.

Во время действия Постановления Кабинета Министров с 11 октября 2016 года по 4 апреля 2018 года, ГПУ закупили 19 автомобилей стоимостью в 13 млн грн. Это 15 авто Toyota Corolla, по 2 машины Toyota Land Cruiser и 2 Mitsubishi Outlander.

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Константин Моргун объяснил такую покупку для работы в прифронтовых зонах.

“Для двух областей, Донецкой и Луганской, где нет дорог. Мы их передали туда “, - говорит он.

Но обход Постановы Кабмина объяснить он не смог. Это сделал документ, который был передан от пресс-секретаря ГПУ Андрея Лысенка.

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Документ содержит информацию о том, что Закон “Про прокуратуру“ обязан обеспечивать финансирование и надлежащие условия функционирования прокуратуры в порядке, утвержденном Генеральным прокурором. То есть, Постанова Кабмина не соответствует закону.

Генпрокуратура в документе также ссылается на запрос о разъяснении распространения на нее же Постановления №710 от Министерства финансов от 15 ноября 2016 года.

Письмо-ответ на просьбу Генпрокуратуры о разъяснении полномочий bihus.info

В письме от Министерства финансов указано, что ГПУ должна считаться с Законом “О прокуратуре“ и Законом “О публичных закупках“, но не указано, что нужно обращать внимание на правительственное Постановление.

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Итого, кроме потраченных денег на 103 автомобиля, Генеральная прокуратура Украины ежегодно выплачивает зарплату водителям в размере 12,5 млн грн, а также около 19 млн грн на техническое обслуживание, бензин, закупку шин и прочее содержание автомобилей.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура расследует возможное участие чиновников Государственной фискальной службы в отмывании денег с использованием криптопалют.