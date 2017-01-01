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Работники Киевской таможни не декларируют элитные квартиры и шикарные авто - СМИ

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Фактическое владение недвижимости и автомобилей не было задекларировано работниками Киевской таможни.
Сотрудники Киевской таможни ГФС не декларируют элитные квартиры и шикарные авто
Сотрудники Киевской таможни ГФС не декларируют элитные квартиры и шикарные авто
depositphotos.com

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Вадим Турманов, Михаил Редько и Андрей Недбайло – это сотрудники Киевской таможни ГФС, которые владеют незадекларированными автомобилями и недвижимостью в Киеве. 

Об этом сообщает Bihus.

Сотрудники Киевской таможни ГФС, которые не декларируют имущество
Сотрудники Киевской таможни ГФС, которые не декларируют имущество
bihus.info

Заместитель начальника отдела информационно-аналитической работы Вадим Турманов указывает в декларации свое место проживание в Петропавловской Борщаговке под Киевом. 

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Как сообщают журналисты, фактически он проживает на Подоле в столице. А квартира, что находится там, приобретена матерью Вадима в 2016 году – Тамарой Турмановой.

Вадим Турманов, заместитель начальника отдела инфо-аналитической работы
Вадим Турманов, заместитель начальника отдела инфо-аналитической работы
bihus.info

После составления админпротокола в прошлом году, Вадим в суде назвал квартиру матери как постоянное место жительства. Как и машину Ауди А6, которая записана на его отца Виктора.

Незадекларированное авто Ауди А6 Вадима Турманова
Незадекларированное авто Ауди А6 Вадима Турманова
bihus.info

Ни квартира, ни машина не указаны в декларации заместителя начальника Вадима Турманова. 

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Начальник второго отдела оперативного реагирования на таможенные правонарушения Киевской таможни Михаил Редько катается на Лексусе, который также не задекларирован: “Товариш попросив припаркувати Лексус“.

Журналисты выяснили, что Лексус принадлежит отцу Станислава Дели, еще одного коллеги Редька. 

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В свою очередь Дели, заместитель начальника отдела взаимодействия с таможенными органами Киевской таможни, утверждает, что не имеет никакого дела к Лексусу отца.

“Я не знаю – давал ли он Редьку или не Редьку... Может по поручении кому-то продал… Я у него этого не спрашиваю,“ - пояснил Станислав Дели.

Станислав Дели, начальник отдела взаимодействия с таможенными органами
Станислав Дели, начальник отдела взаимодействия с таможенными органами
bihus.info

Михаил Редько был также притянут к админответственности на незадекларированных автомобилях: это Фольксваген и БМВ Х5. 

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Официальная зарплата Редька составляет 15 тыс гривен, на которую он покупает не только машины, а и роскошные апартаменты в жилом комплексе “Альпийский городок“. Такая квартира в 141 кв.м стоила ему в 2017 году не более 15 тыс долларов, как заявляет в декларации сам Михаил.

И даже эта квартира – не та, в которой проживает Михаил. В своих социальных сетях он отмечает как место проживания другой элитный комплекс – “Престиж-Холл“ на Печерске. К слову, он тоже не был задекларирован.

Место проживания Михаила Редька, сотрудника Киевской таможни
Место проживания Михаила Редька, сотрудника Киевской таможни
bihus.info

Еще один начальник той же Киевской таможни первого отдела оперативного реагирования Андрей Недбайло ездит на авто, которого нет в декларации – Шкода Супер Б. За него также заплатила мать, Валентина Недбайло.

Авто Андрея Недбайло, не указанное в декларации
Авто Андрея Недбайло, не указанное в декларации
bihus.info

По данным с реестра юридических лиц, Валентина Недбайло до 2017 года занималась продажей спортивных товаров, с того времени и до сейчас бизнесом не занимается. Хотя смогла приобрести сыну еще и квартиру на Петропавловской Борщаговке, в которой проживает с ним.

Квартира Андрея Недбайло, записанная на его мать
Квартира Андрея Недбайло, записанная на его мать
bihus.info

Полный сюжет расследования незадекларированного имущества работников Киевской таможни ГФС.

Ранее сообщалось, как депутаты-миллионеры получают компенсации в 20 тыс/мес как неимущие.

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Теги: коррупционер, коррупция, взятка, таможенник, таможня, киевская таможня, декларации, декларации 2018
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