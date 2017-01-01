Работники Киевской таможни не декларируют элитные квартиры и шикарные авто - СМИ

Фактическое владение недвижимости и автомобилей не было задекларировано работниками Киевской таможни.

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Вадим Турманов, Михаил Редько и Андрей Недбайло – это сотрудники Киевской таможни ГФС, которые владеют незадекларированными автомобилями и недвижимостью в Киеве.

Об этом сообщает Bihus.

Сотрудники Киевской таможни ГФС, которые не декларируют имущество bihus.info

Заместитель начальника отдела информационно-аналитической работы Вадим Турманов указывает в декларации свое место проживание в Петропавловской Борщаговке под Киевом.

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Как сообщают журналисты, фактически он проживает на Подоле в столице. А квартира, что находится там, приобретена матерью Вадима в 2016 году – Тамарой Турмановой.

Вадим Турманов, заместитель начальника отдела инфо-аналитической работы bihus.info

После составления админпротокола в прошлом году, Вадим в суде назвал квартиру матери как постоянное место жительства. Как и машину Ауди А6, которая записана на его отца Виктора.

Незадекларированное авто Ауди А6 Вадима Турманова bihus.info

Ни квартира, ни машина не указаны в декларации заместителя начальника Вадима Турманова.

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Начальник второго отдела оперативного реагирования на таможенные правонарушения Киевской таможни Михаил Редько катается на Лексусе, который также не задекларирован: “Товариш попросив припаркувати Лексус“.

Журналисты выяснили, что Лексус принадлежит отцу Станислава Дели, еще одного коллеги Редька.

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В свою очередь Дели, заместитель начальника отдела взаимодействия с таможенными органами Киевской таможни, утверждает, что не имеет никакого дела к Лексусу отца.

“Я не знаю – давал ли он Редьку или не Редьку... Может по поручении кому-то продал… Я у него этого не спрашиваю,“ - пояснил Станислав Дели.

Станислав Дели, начальник отдела взаимодействия с таможенными органами bihus.info

Михаил Редько был также притянут к админответственности на незадекларированных автомобилях: это Фольксваген и БМВ Х5.

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Официальная зарплата Редька составляет 15 тыс гривен, на которую он покупает не только машины, а и роскошные апартаменты в жилом комплексе “Альпийский городок“. Такая квартира в 141 кв.м стоила ему в 2017 году не более 15 тыс долларов, как заявляет в декларации сам Михаил.

И даже эта квартира – не та, в которой проживает Михаил. В своих социальных сетях он отмечает как место проживания другой элитный комплекс – “Престиж-Холл“ на Печерске. К слову, он тоже не был задекларирован.

Место проживания Михаила Редька, сотрудника Киевской таможни bihus.info

Еще один начальник той же Киевской таможни первого отдела оперативного реагирования Андрей Недбайло ездит на авто, которого нет в декларации – Шкода Супер Б. За него также заплатила мать, Валентина Недбайло.

Авто Андрея Недбайло, не указанное в декларации bihus.info

По данным с реестра юридических лиц, Валентина Недбайло до 2017 года занималась продажей спортивных товаров, с того времени и до сейчас бизнесом не занимается. Хотя смогла приобрести сыну еще и квартиру на Петропавловской Борщаговке, в которой проживает с ним.

Квартира Андрея Недбайло, записанная на его мать bihus.info

Полный сюжет расследования незадекларированного имущества работников Киевской таможни ГФС.

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