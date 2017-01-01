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Как депутаты-миллионеры получают компенсации в 20 тыс/мес как неимущие - СМИ

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Обходясь без проверок, парламентари получают 20 тыс/мес каждый, несмотря на миллионы и фактическое владение жильем в Киеве.
Ежедневно депутаты ВР получают по 650 гривен компенсации, хотя владеют миллионами
Ежедневно депутаты ВР получают по 650 гривен компенсации, хотя владеют миллионами
depositphotos.com

Существует закон, принятый самими же депутатами, который обязывает страну компенсировать проживание депутатом не в Киеве или 30ти километровой зоне. Ежедневно депутаты получают по 650 гривен за аренду квартиры или проживание в отеле, то есть 20 тысяч гривен ежемесячно.

Об этом сообщает Bihus. 

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Так, 170 депутатов получают такие компенсации, хотя 120 из них задекларировали миллионы сбережений, а еще 25 имеют официальное жилье в Киеве или в элитных пригородах.

Например, Игорь Молоток, бывший регионал, а сейчас член депутатской группы “Воля народа“, задекларировал около 20 млн гривен, а также лично владеет загородным домом под Киевом, в селе Романкив. 

Имение Игоря Молотка, народного депутата
Имение Игоря Молотка, народного депутата
bihus.info

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Игорь Молоток ежемесячно получает компенсацию в 20 тыс гривен, а на вопрос в интервью сначала пытался оправдаться расстоянием, а потом ремонтом – не может пользоваться. По расследованиям журналистов – имение свободно эксплуатируется, а жена владеет квартирой в Киеве на 150 кв.м.

Депутат Народного фронта Владимир Шкварылюк также “ремонтирует“ квартиру в Киеве еще с 2016 года. Хотя за время строительства они с женой за 3 млн грн прикупили Мерседес и БМВ в дополнение к уже имеющимся Вольво и Тойоте. Владимир утверждает, что ремонт в квартире еще не закончился, потому компенсация ему необходима. 

Пополнение Шкварылюка во время компенсации на
Пополнение Шкварылюка во время компенсации на "ремонт" квартиры
bihus.info

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Еще один депутат, Дмитрий Колесников, и его жена владеют двумя квартирами на 250 кв.м. в Киеве возле Национального антикоррупционного бюро.

“Я живу в городе Кривой Рог. Приезжаю в Киев и имею право, как народный депутат на номер в гостинице “, - объясняет компенсацию Дмитрий. Про квартиру возле НАБУ говорить отказывается. 

Загородная вилла Колесникова возле Киева
Загородная вилла Колесникова возле Киева
bihus.info

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Дворцом в Киевской области владеет также депутат и член партии “Возрождение“ Евгений Геллера. В его загородной вилле есть парк с озером, а в декларации указаны 200 млн сбережений. Но все же каждый месяц он получает по 20 тыс копенсации.

Депутаты Аркадий Корнацкий (БПП, в декларации 57 млн грн), Александр Пресман (80 млн грн) используют такую же схему получения компенсации. 

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Депутаты поумнее записывают все свои владения на родственников. Так, депутат Руслан Демчак живет на вилле своего отца – учителя физкультуры. Вилла оснащена бассейном и спортивной площадкой. Сам Руслан получает компенсацию, потому что владеет маленькой квартирой в Винницкой области.

Имение отца, учителя физкультуры, народного депутата Руслана Демчака
Имение отца, учителя физкультуры, народного депутата Руслана Демчака
bihus.info

Максим Поляков, депутат Народного фронта, проживает в пентхаусе на 227 кв.м своей сестры. Она расположена в Киеве в жилом комплексе “Кристал парк“. Журналисты Bihus и детектив НАБУ установили, что деньги на квартиру сестра получила от помощницы Полякова. 

Пентхаус Полякова в Киеве
Пентхаус Полякова в Киеве
bihus.info

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В списке народных депутатов миллионеров, которые также получают компенсацию, а живут в домах жен и других членов семьи попали: Вадим Нестеренко (БПП), Антон Киссе (Возрождение), Виталий Барвиненко (Возрождение), Станислав Березкин (Воля народа), Игорь Бриченко (Народный фронт), Александр Долженков (Оппозиционный блок), Юрий Одарченко (Батькивщина), Иван Рыбак (БПП), Владислав Севрюков (БПП) и Олег Мусий (вне фракционный депутат).

Задекларированные средства депутатов, которые получают компенсацию на проживание в Киеве
Задекларированные средства депутатов, которые получают компенсацию на проживание в Киеве
bihus.info

“Предоставление народным депутатам Украины справок от гостиницы или владельца жилья для отчетности о потраченных средствах, а также проведения проверок Управлением делами Аппарата Верховной Рады Украины Законом Украины “О статусе народного депутата“ не предусмотрено“, - отметил Петр Боднар, первый заместитель руководителя Аппарата Верховной Рады Украины. 

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То есть, Аппарат Верховной Рады при начислении компенсаций из бюджета страны (из денег налогоплательщиков) даже не пытается выяснить по праву ли проводятся начисления.

Ранее сообщалось, что в ВСУ из 50 пойманных на коррупции посадили троих.

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Теги: коррупционер, коррупция, коррупционные схемы, депутаты-миллионеры, депутаты-коррупционеры, растрата госсредств, растрата налогов, компенсации чиновникам, народные депутаты, Верховна Рада
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