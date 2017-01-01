Как депутаты-миллионеры получают компенсации в 20 тыс/мес как неимущие - СМИ

Обходясь без проверок, парламентари получают 20 тыс/мес каждый, несмотря на миллионы и фактическое владение жильем в Киеве.

Существует закон, принятый самими же депутатами, который обязывает страну компенсировать проживание депутатом не в Киеве или 30ти километровой зоне. Ежедневно депутаты получают по 650 гривен за аренду квартиры или проживание в отеле, то есть 20 тысяч гривен ежемесячно.

Об этом сообщает Bihus.

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Так, 170 депутатов получают такие компенсации, хотя 120 из них задекларировали миллионы сбережений, а еще 25 имеют официальное жилье в Киеве или в элитных пригородах.

Например, Игорь Молоток, бывший регионал, а сейчас член депутатской группы “Воля народа“, задекларировал около 20 млн гривен, а также лично владеет загородным домом под Киевом, в селе Романкив.

Имение Игоря Молотка, народного депутата bihus.info

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Игорь Молоток ежемесячно получает компенсацию в 20 тыс гривен, а на вопрос в интервью сначала пытался оправдаться расстоянием, а потом ремонтом – не может пользоваться. По расследованиям журналистов – имение свободно эксплуатируется, а жена владеет квартирой в Киеве на 150 кв.м.

Депутат Народного фронта Владимир Шкварылюк также “ремонтирует“ квартиру в Киеве еще с 2016 года. Хотя за время строительства они с женой за 3 млн грн прикупили Мерседес и БМВ в дополнение к уже имеющимся Вольво и Тойоте. Владимир утверждает, что ремонт в квартире еще не закончился, потому компенсация ему необходима.

Пополнение Шкварылюка во время компенсации на "ремонт" квартиры bihus.info

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Еще один депутат, Дмитрий Колесников, и его жена владеют двумя квартирами на 250 кв.м. в Киеве возле Национального антикоррупционного бюро.

“Я живу в городе Кривой Рог. Приезжаю в Киев и имею право, как народный депутат на номер в гостинице “, - объясняет компенсацию Дмитрий. Про квартиру возле НАБУ говорить отказывается.

Загородная вилла Колесникова возле Киева bihus.info

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Дворцом в Киевской области владеет также депутат и член партии “Возрождение“ Евгений Геллера. В его загородной вилле есть парк с озером, а в декларации указаны 200 млн сбережений. Но все же каждый месяц он получает по 20 тыс копенсации.

Депутаты Аркадий Корнацкий (БПП, в декларации 57 млн грн), Александр Пресман (80 млн грн) используют такую же схему получения компенсации.

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Депутаты поумнее записывают все свои владения на родственников. Так, депутат Руслан Демчак живет на вилле своего отца – учителя физкультуры. Вилла оснащена бассейном и спортивной площадкой. Сам Руслан получает компенсацию, потому что владеет маленькой квартирой в Винницкой области.

Имение отца, учителя физкультуры, народного депутата Руслана Демчака bihus.info

Максим Поляков, депутат Народного фронта, проживает в пентхаусе на 227 кв.м своей сестры. Она расположена в Киеве в жилом комплексе “Кристал парк“. Журналисты Bihus и детектив НАБУ установили, что деньги на квартиру сестра получила от помощницы Полякова.

Пентхаус Полякова в Киеве bihus.info

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В списке народных депутатов миллионеров, которые также получают компенсацию, а живут в домах жен и других членов семьи попали: Вадим Нестеренко (БПП), Антон Киссе (Возрождение), Виталий Барвиненко (Возрождение), Станислав Березкин (Воля народа), Игорь Бриченко (Народный фронт), Александр Долженков (Оппозиционный блок), Юрий Одарченко (Батькивщина), Иван Рыбак (БПП), Владислав Севрюков (БПП) и Олег Мусий (вне фракционный депутат).

Задекларированные средства депутатов, которые получают компенсацию на проживание в Киеве bihus.info

“Предоставление народным депутатам Украины справок от гостиницы или владельца жилья для отчетности о потраченных средствах, а также проведения проверок Управлением делами Аппарата Верховной Рады Украины Законом Украины “О статусе народного депутата“ не предусмотрено“, - отметил Петр Боднар, первый заместитель руководителя Аппарата Верховной Рады Украины.

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То есть, Аппарат Верховной Рады при начислении компенсаций из бюджета страны (из денег налогоплательщиков) даже не пытается выяснить по праву ли проводятся начисления.

Ранее сообщалось, что в ВСУ из 50 пойманных на коррупции посадили троих.