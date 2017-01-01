Кто действительно финансирует Украину

Мнение Виталия Шабунина о том, кто является владельцем страны.

Каждая часть Украины по-своему мыслит о том, кто же действительно финансирует Украину. На Востоке думают, что это в основном большие предприятия, на Западе – бизнес, кто-то говорит - Россия, кто-то Америка или Германия, а, например, в Одессе верят, что бюджет наполнен деньгами от портов и таможен.

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Но кто же на самом деле является главным вкладчиком в бюджет страны? Это не большие организации, не депутаты и олигархи или порты с таможнями, а простые украинцы, которые со дня на день, неделя в неделю, месяц в месяц исправно оплачивают налоги.

Глава общественной организации Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин уверен, что “именно наши взносы на три/четверти наполняют бюджет Украины. 73% национального бюджета наполняется нашими налогами: Единым социальным взносом, Налогом на доходы физических лиц, Военным сбором, налогом на добавленную стоимость (Укр. – ПДВ) и акцизными сборами“.

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Именно так наполняется бюджет Украины, именно так каждый год среднестатистический украинец отдает стране семьдесят три тысячи гривен – приблизительно такая же сумма остается у него на руках. Это почти 5 тыс долларов.

“Пять тысяч долларов в год – вот средняя цена Страны для средней украинской семьи“, уверенно заявляет Шабунин.

Если сравнить проще, можно представить себя, покупающим в супермаркете шоколадку за 25 гривен. Оплачивая этот чек, себестоимость равна 20 гривнам, а 5 уже “положено“ в бюджет. Так работает налог на добавленную стоимость.

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Можно сравнить сумму вкладов украинцев с суммой вкладов больших предприятий. Где все государственные предприятия в 2018 году принесут 41 млрд гривен в бюджет. Не сложно подсчитать, что это почти в 9 раз меньше, чем оплачивают простые граждане. Также, как и частные организации.

Итого, совокупно предприятия заплатят 89,5 млрд гривен налогов в 2018 году, когда как простые украинцы заплатят 223 млрд гривен. То есть в более, чем два раза больше.

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“Поймите правильно, я с большим уважением отношусь к любому предпринимателю, который ведет бизнес в Украине. Каждый из них делает колоссальную работу в очень сложных условиях, еще и исключительно на собственный риск. Да, мы зарабатываем себе на жизнь на созданных предпринимателями рабочих местах, однако основными донорами бюджета все же являются физические, а не юридические лица. То есть, работники, а не компании и предприятия“, говорит Виталий Шабунин.



Ранее сообщалось, что в Украине каждый четвертый работник получает зарплату в конверте.