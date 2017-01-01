США снизят налоги для среднего класса на 10%

Однопартийцы Трампа надеются по итогам выборов сохранить большинство в Палате представителей и Сенате.

Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация планирует в течение двух недель издать резолюцию о сокращении налогов для среднего класса на 10%. Об этом сообщает Reuters.

Читай также: Заплатят все: Как в Украине будет работать налог на авто старше 5 лет "Мы примем решение на следующей неделе или через полторы-две недели. Мы сократим налоги для среднего класса примерно на 10%. Мы делаем это для среднего класса", - сообщил Трамп журналистам.

Ранее Трамп сообщил, что его администрация рассматривает возможность сокращения налогов в начале ноября, до назначенных на 6 ноября промежуточных выборов, хотя конгрессмены в настоящий момент ведут предвыборные кампании в своих округах и не проводят заседания.

Однопартийцы Трампа надеются по итогам выборов сохранить большинство в Палате представителей и Сенате.

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В понедельник президент США уточнил, что предлагаемое снижение налогов будет анонсировано до выборов, однако голосование в Конгрессе состоится позднее.

"У нас не будет времени провести голосование до выборов, – сказал Трамп журналистам. – Проведем голосование после выборов".

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