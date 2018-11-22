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Иномарки и загородный дом Поплавского не попали в декларации – СМИ

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Народному депутату принадлежат представительские авто Mercedes-Benz и загородный дом, площадью более 1000 кв м.
Михаил Поплавский незадекларировал шикарный дом и иномарки
Михаил Поплавский незадекларировал шикарный дом и иномарки
facebook.com/MMPoplavskiy

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В декларации народного депутата Михаила Поплавского указано, что он проживает в маленькой 76 кв м квартире на Позняках. Но на его официальных страницах в Instagram он фотографируется в шикарном загородном доме.

Фото из официальной страницы в Instagram
Фото из официальной страницы в Instagram
bihus.info

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Расследование провели Bihus. С помощью социальных сетей журналисты выяснили, что Михаил проживает в доме в поселке Бортничи под Киевом.

Дом занимает площадь в 1067,6 кв м. Он оснащен сауной, а на территории есть частное озеро. Озеро занимает почти пол гектара.

Загородный дом с частным озером
Загородный дом с частным озером
bihus.info

Один из земельных участков, прилегающих к озеру, арендуется Наталией Гайсинюк. Она занимает должность проректора Киевского национального университета культуры и искусств. 

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Остальные участки и сам дом Поплавского записаны на 71-летнего отца Наталии – Анатолия Капелюшного. Местные жители утверждают, что фактическим владельцем является Михаил Поплавский.

Утром с загородного дома выезжают два авто: Mercedes-Benz S500 Long 4Matic и Mercedes-Benz GLS 350, общей стоимостью около 200 тыс долларов. 

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Оба авто записаны на Частное высшее учебное заведение “Киевский университет культуры“. До 2016 года заведение принадлежало Михаилу Поплавскому и его сыну, а сейчас ректор КНУКиИ переписал свою долю на заступницу декана Факультета кино и телевидения Лилию Еременко.

На Mercedes-Benz S500 Long 4Matic ездит сам Поплавский, обычно в университет. Также можно заметить Mercedes-Benz на фотографиях в его Instagram. 

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Ни загородный дом Поплавского, ни автомобили не задекларированы, а сам Михаил отказывается давать какие-либо комментарии.

Ранее сообщалось, что университет Поплавского построил дома для депутатов вместо общежитий студентов.

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Теги: декларации, коррупция, коррупционные схемы, декларации депутатов, поплавский, кнукии
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Комментариев (2)
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realпупик    22.11.2018, 12:00
Оценка:  0
realпупик
Бортничи....Миша,говном не воняет ?
NYKITA    22.11.2018, 11:59
Оценка:  0
NYKITA
И спроса нет??????
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