Что произойдет, если зарплаты в Украине заметно увеличат – Минэкономики

В Минэкономики обнародовали размер зарплат на следующие 4 года.

В новом “Прогнозе экономического и социального развития Украины на 2020-2022 годы“, опубликованном Министерством экономического развития, говорится о том, что к концу 2019 года среднемесячная номинальная зарплата в Украине будет составлять 10 329 грн. А к 2022 году она может вырасти до 15 224 грн, а может – даже до 16 682 грн, передает Сегодня.

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В новом отчете изменились прогнозируемые социальные показатели, которые были спрогнозированы на основе принятых во внимание прогнозов МВФ о замедлении развития мировой экономики и Мирового банка о ценах на основные товары украинского экспорта.

Минимальная заработная плата за этот год вырастет на 12,1%. Это в границах предыдущего прогноза, который допускал варианты роста минималки от 11 до 14%. Но вот в целом заработная плата по итогам 2019 года вырастет больше, чем прогнозировалось раньше.

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Так, среднемесячная номинальная к концу года составит 10 329 грн (раньше ожидалось, что 10 129 грн), а номинальная, скорректированная на процент инфляции, вырастет за этот год на 107,4% (ожидалось, что на 106,9%). Но продуктивность труда останется на том же низком уровне, как прогнозировалось и раньше: 102,4% к уровню прошлого года.

Инфляция может оказаться на уровне 8,5% вместо 8,7%. По новому прогнозу, доллар будет стоить к концу года 28 грн. Среднегодовой курс также понижен с 28,2 до 27,4 грн/доллар.

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Коммунальные услуги вырастут к концу 2019 года больше, чем ожидалось. Например, если раньше прогнозировался рост тарифов на газ на 5%, то теперь – на 10%. Цены на электроэнергию для бытовых потребителей, напротив, не вырастут, хотя раньше ожидалось, что прирост тарифов составит 25%.

Прогноз роста тарифов к концу 2019 года Сегодня

Кроме того, предполагается, что в 2020 году среднемесячная зарплата в первом варианте составит 12 043 грн, во втором – 12 540 грн. В 2021 году среднемесячная зарплата должна составить 13 540 и 14 536 грн (по двум сценариям), в 2022-м – 15 224 и 16 682 грн соответственно.

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Ожидается, что при умеренном увеличении минимальных зарплат и доходов населения уровень потребления домохозяйств будет расти примерно на 5,3% в год (в 2020 год – на 5,6%). При интенсивном росте зарплат рост потребления составит 6,1% (в 2020 году – 6,6%).

Инфляция при втором (более “денежном“) варианте, конечно, будет выше, чем при первом. Поскольку более интенсивное повышение социальных стандартов приведет к увеличению динамики цен как из-за чрезмерных расходов работодателей, так и из-за большого предложения денег на потребительском рынке.

Прогноз инфляции до 2022 года Сегодня

Продуктивность труда при более “денежном“ варианте вырастет чуть больше – на 3,4% в 2020 году, тогда как при первом варианте – на 2,6%. Что вряд ли может удивить, ведь высокая зарплата – хороший стимул трудиться на совесть.

Ранее сообщалось, что во Всемирном банке заявили, что рост зарплат в Украине нужно остановить. Такой совет дали для того, чтобы помочь Украине завершить экономические реформы.