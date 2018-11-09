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"Без диплома": Польша упростит трудоустройство украинским врачам

Комментариев: 1
Законопроект предусматривает отмену подтверждения диплома медика.
Поляки хотят решить проблему дефицита кадров
Поляки хотят решить проблему дефицита кадров
depositphotos.com

В Польше был разработан законопроект, предусматривающий отмену подтверждения дипломов для иностранных врачей. Таким образом власти пытаются минимизировать дефицит кадров в медицине.

Об этом сообщает Обозреватель со ссылкой на Dziennik Gazeta Prawna.

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“Разрешение на работу врачом в конкретной польской больнице и экзамен, дающий им право на лечение в Польше, – это новые решения, которые позволят трудоустроить врачей из-за пределов ЕС, например, из Украины. И они позволят обойти – или хотя бы отложить – процедуру нострификации, которая облегчит работу в других странах ЕС. Такой проект был разработан в Министерстве здравоохранения“, – говорится в публикации.

Поляки к законопроекту относятся неоднозначно. Чиновники считают, что если Польша не упростит трудоустройство, то это сделают другие страны. Местные же врачи законопроект считают несправедливым, называя его “двойными стандартами“.

  • Как будут трудоустраивать

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Законопроект во время написания менялся. Сейчас он выглядит так – имеется положение о приеме на работу без признания диплома, право работать дается максимум на 5 лет. При этом оговариваются детали: место работы и оформляется право на трудоустройство (ORL).

Кандидаты должны будут сдать экзамен LEW - Medical Verification Exam. Стоматологи дополнительно пройдут LDEW.

Ранее сообщалось, что в Эстонии украинцы лишили местных школьников работы на лето. Украинцы массово работают в Эстонии на клубничных полях.

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Теги: Украина, Польша, врачи
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
гость  (аноним)  24.10.2019, 15:46
Оценка:  +1
гость
Не хотят пшеки арабов и нигеров! Ой не хотят!
А стоило бы нагнать в Польшу орду черножопого зверья, чтобы пшекам мозги вправили
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