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В Эстонии украинцы лишили местных школьников работы на лето

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Украинцы массово работают в Эстонии на клубничных полях.
На крупнейшей в Эстонии клубничной плантации в повете Тартумаа уже сейчас работают более 70 украинцев
На крупнейшей в Эстонии клубничной плантации в повете Тартумаа уже сейчас работают более 70 украинцев
depositphotos.com

Эстонская телекомпания ERR.ee сообщает, что предприятия в Эстонии берут украинцев на работу вместо местных школьников, что на протяжении долгих лет для последних было самым главным способом заработка, передает UBR. 

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Оказалось, что взять украинца на работу легче, чем школьника из-за бюрократической волокиты, а кроме того приток заробитчан летом возрастает.

Например, на крупнейшей в Эстонии клубничной плантации в повете Тартумаа, занимающей около двадцати гектаров, сейчас работают более 70 украинцев, и в ближайшие дни их число будет только возрастать. И владелец плантации брать на работу местных школьников больше не собирается.

"Брать детей на работу – двойная организационная нагрузка. Им нельзя работать длинные рабочие дни, поэтому вместо одного взрослого мне пришлось бы организовать двух-трех детей, которые будут меняться в четко определенные часы", – пояснила владелица плантации. 

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Отмечается, что для страны это явление массовое. Но с другой стороны в налогово-таможенном департаменте Эстонии с предпринимателями не согласны и утверждают, что никакой излишней бюрократии не существует.

"Раньше работодатели должны были сами общаться с несколькими учреждениями, а теперь достаточно зарегистрировать подростка в регистре работников, и ведомства дальше уже общаются между собой. Конечно, у них жизнь упростилась", – сказала глава отдела налогов департамента Эвелин Лийвамяги.

Ранее сообщалось, что трудовые мигранты могут рассчитывать на иностранную пенсию и зачет стажа. Украина подписала соглашения с более, чем 20 государствами на счет защиты труда украинцев за границей.

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Теги: трудовая миграция, заробитчане, работа за границей, работа за рубежом, украинцы в Эстонии, сбор клубники, миграция в украине
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
Антибес    24.06.2019, 18:54
Оценка:  +2
Антибес
Берут наших только потому что они готовы вкалывать ненормированно за деньги гораздо меньшие чем платят местному школьнику за нормированный труд,которого защищает местное законодательства.А с украинцем проще,если что-то не так,вывез его в лес подыхать и нет проблем...
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