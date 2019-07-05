В Украине растет количество безработных

Уровень безработицы в Украине в конце 2019 года находился на уровне 8,7%.

Уровень безработицы в Украине в конце 2019 года находился на уровне 8,7% depositphotos.com

Уровень безработицы в Украине в конце 2019 года находился на уровне 8,7%. Об этом сообщила Государственная служба статистики.

“Количество занятого населения в возрасте 15-70 лет составило 16,4 млн человек“, — подсчитали в Госстате.

В то же время, количество безработных в возрасте от 15 до 70 составляло 1,6 млн человек.

В четвертом квартале 2019 года уровень занятости населения от 15 лет и старше составлял 51,2%, а населения в возрасте 15-70 лет — 57,7%.

Напомним, в Украине заработал сайт для поддержки бизнеса.

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