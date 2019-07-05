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В Украине растет количество безработных

Комментариев: 7
Уровень безработицы в Украине в конце 2019 года находился на уровне 8,7%.
Уровень безработицы в Украине в конце 2019 года находился на уровне 8,7%
Уровень безработицы в Украине в конце 2019 года находился на уровне 8,7%
depositphotos.com

Уровень безработицы в Украине в конце 2019 года находился на уровне 8,7%. Об этом сообщила Государственная служба статистики.

“Количество занятого населения в возрасте 15-70 лет составило 16,4 млн человек“, — подсчитали в Госстате.

В то же время, количество безработных в возрасте от 15 до 70 составляло 1,6 млн человек. 

В четвертом квартале 2019 года уровень занятости населения от 15 лет и старше составлял 51,2%, а населения в возрасте 15-70 лет — 57,7%.

Напомним, в Украине заработал сайт для поддержки бизнеса.

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Теги: безработица, рынок труда, работа
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Комментариев (7)
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Осталось 300 символов
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гость  (аноним)  25.03.2020, 14:14
Оценка:  -2
гость
И не говорите что Пушной звёрёк подкрался незаметно ! Он всегда жил в Украине! ТОлько раньше его СССР кормил! А сейчас самим украинцам жрать нечего !!!
гость  (аноним)  25.03.2020, 14:08
Оценка:  -2
гость
Все швиденько на майдан! Разом Три стрыбка и СУГС раз пять !!!!
БийКацапів    25.03.2020, 13:35
Оценка:  -2
БийКацапів
А ЗЕлупа Коломойского и не собирается помагать своему народу во время карантина. Чтоб он уже заразиться и сдох, тупая жи.довская скотина.
гость  (аноним)  25.03.2020, 13:30
Оценка:  +1
гость
650 грн это смешно. Пизду показывая по скайпу и то больше денег принесёт.
гость  (аноним)  25.03.2020, 13:28
Оценка:  +1
гость
Скоро наступит время когда начнут за еду пиздюлей давать, и пакеты с едой отбирать .
Негорро    25.03.2020, 13:04
Оценка:  +2
Негорро
Скоро очень многие будут мечтать о работе,получая пособие по безработице в размере 650 гривен в месяц.
гость  (аноним)  25.03.2020, 12:47
Оценка:  0
гость
Заробитчане съепав с Европы (лишившись работы или опасаясь что их там будут лечить по остаточному принципу) встанут на безработицу по месту прописки + те кто лишился работы из-за карантина. Будет серьезный нежданчик центрам занятости
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