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Как узнать свой страховой стаж в Украине онлайн - Минцифры

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Как получить справку из реестра застрахованных лиц в Украине онлайн.
Как узнать свой страховой стаж в Украине онлайн - Минцифры
Как узнать свой страховой стаж в Украине онлайн - Минцифры
depositphotos.com

В Украине справку о трудовом стаже или заработной плате по любому из предыдущих мест работы можно получить онлайн. Об этом сообщает Минцифры в понедельник, 13 апреля. 

Как узнать свой страховой стаж в Украине онлайн: Инструкция

  • Шаг №2. Войдите в раздел “Запрос на получение электронных документов“ и выберите необходимую услугу.

  • Шаг №3. Заполните заявление и отправьте запрос

Скрин

  • Шаг №4. После этого в разделе личного кабинета “Мои обращения“ автоматически сформируется справка, которую вы можете скачать.

Ранее сообщалось о том, что для украинцев запустили 27 онлайн-услуг на портале Дія.

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Теги: справка о доходах
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