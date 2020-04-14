Как узнать свой страховой стаж в Украине онлайн - Минцифры

Как получить справку из реестра застрахованных лиц в Украине онлайн.

В Украине справку о трудовом стаже или заработной плате по любому из предыдущих мест работы можно получить онлайн. Об этом сообщает Минцифры в понедельник, 13 апреля.

Как узнать свой страховой стаж в Украине онлайн: Инструкция

Шаг №1. Авторизуйтесь на веб-портале Пенсионного фонда Украины с помощью электронной подписи или GOV ID.

Шаг №2. Войдите в раздел “Запрос на получение электронных документов“ и выберите необходимую услугу.

Шаг №3. Заполните заявление и отправьте запрос

Скрин

Шаг №4. После этого в разделе личного кабинета “Мои обращения“ автоматически сформируется справка, которую вы можете скачать.

Ранее сообщалось о том, что для украинцев запустили 27 онлайн-услуг на портале Дія.