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Экс-министр посоветовал, как не потерять работу во время карантина

Комментариев: 1
Тимофей Милованов рекомендует идти на уступки с работодателем и предлагать новые навыки.
Экс-министр посоветовал, как не потерять работу во время карантина
Экс-министр посоветовал, как не потерять работу во время карантина
Тимофей Милованов/Facebook

В период коронакризиса главная задача украинцев - не остаться без работы. Об этом в комментарии Obozrevatel сказал бывший министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.

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По его словам, сейчас важно оставаться конкурентноспособным, гибким, идти на уступки - в частности, предложить или, если нужно, согласиться на временное уменьшение зарплаты.

Также Милованов рекомендует предлагать работодателю новые навыки.

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“Предложите помощь в трансформации бизнеса в связи с кризисом, тогда вы точно будете важны для компании. Если будет необходимо, согласитесь на переход на другие функции. Будьте гибкими, учитесь. Самое главное - обеспечить безопасность рабочего места“, - сказал экс-министр.

Напомним, что, согласно данным Госстата, уровень безработицы в Украине в первом квартале 2020 года по сравнению с четвертым кварталом 2019 года сократился до 8,6%.

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Теги: Милованов, безработица, работодатели
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
ndelliopoo    26.06.2020, 14:45
Оценка:  -22
ndelliopoo
Сейчас появилось немало предложений поработать 8 часов за 100 гривен.Случаем не об этих"уступках"чирикает этот ветхий кенар с внешностью обоссаного тушкана?
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