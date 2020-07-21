Портал Дія разработал памятку для украинцев, собирающихся увольняться.

Увольнение по собственному желанию в Украине 2020: Все нюансы depositphotos.com

На портале Дія появилась памятка для украинцев, которые хотят разорвать трудовой договор с работодателем по собственной инициативе.

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В частности, ее авторы напоминают, что о своем намерении необходимо предупредить владельца компании или уполномоченный им орган за две недели до увольнения. Однако из этого правила существуют исключения.

“Если из-за переезда или перевода одного из супругов в другую местность у вас нет возможности предупредить раньше, вы можете расторгнуть трудовой договор в любой другой срок. Это касается и срочного, и бессрочного трудового договора“, - говорится в инструкции.

Увольнение по собственному желанию в Украине 2020: Все нюансы golovbukh.ua

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Ее разработчики также напоминают о возможности взять неиспользованный отпуск перед увольнением. В этом случае последним днем ​​работы будет считаться последний день отпуска.

При увольнении заберите трудовую книжку с записью об увольнении и получите расчет. Выплата всех сумм должна проводиться в день увольнения. Если есть спор о размере выплаты, в день увольнения выплачиваются неоспариваемые суммы. Если в день увольнения вы не работали, расчет должен осуществиться следующего дня после предъявления соответствующего требования. Организация должна предупредить вас об этом.

Увольнение по собственному желанию в Украине 2020: Все нюансы diia.gov.ua

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Также авторы памятки для увольняющихся обращают внимание, что законом предусмотрена ответственность за задержку выплаты заработной платы и выдачу трудовой книжки. В частности, организация обязана выплатить вам средний заработок за время задержки до дня фактического расчета.

Напомним, что по состоянию на 1 июля 2020 года в Государственной службе занятости было зарегистрировано почти 518 тысяч безработных, из них 58% женщин и 42% мужчин.