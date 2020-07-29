Скрытая безработица затронула каждого пятого украинца - исследование

Эксперты не исключают второй волны безработицы в связи с продолжающимся распространением COVID-19.

Более трех млн украинцев, или 17% от рабочей силы, на пике карантина находились в состоянии скрытой безработицы. Об этом свидетельствуют результаты анализа, проведенного экспертами Центра экономической стратегии на основе данных социологических опросов, сообщает Экономическая правда.

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Согласно сообщению, занятость этих людей была уменьшена или они были отправлены в неоплачиваемый отпуск.

“При этом официальные источники свидетельствуют, что пострадавших в разы меньше. По данным Госстата, согласно расчетам ЦЭС, работу потеряли всего около 368 тысяч украинцев (2% от рабочей силы)“, - говорится в пресс-релизе к исследованию.

Хотя после снятия карантина мы наблюдаем быстрое восстановление количества вакансий и большую активность соискателей, если будет вторая волна распространения коронавируса, занятость снова может резко снизиться.

Эксперты советуют украинскому правительству тщательно подготовиться к возможной второй волне безработицы - в частности, как можно быстрее организовать оперативную статистику рынка труда, “чтобы она позволяла видеть неискаженную реальную картину“.

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“Для этого нужно улучшить сбор данных - собирать данные на уровне недели, а не месяца или даже квартала, так как во время первой волны ситуация с занятостью менялась очень быстро“, - считают аналитики ЦЭС.

Напомним, что по состоянию на 1 июля 2020 года в Государственной службе занятости было зарегистрировано почти 518 тысяч безработных, из них 58% женщин и 42% мужчин.