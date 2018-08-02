Почему украинские ВУЗы готовят потенциальных безработных

В высших учебных заведениях Украины продолжают готовить филологов и юристов.

В Украине заканчивается вступительная кампания. Эксперты рынка труда встревожены: многие из поступающих сегодня станут клиентами службы занятости. Причина: украинские вузы готовят специалистов, не соответствующих требованиям бизнеса.

Об этом сообщают Вести.

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Среди самых популярных профессиональных направлений этого года стали филология, право и менеджмент. В прошлом году на первом месте была экономика. Выбор поступающих серьезно пугает специалистов по подбору кадров.

“Многие абитуриенты, поступающие сегодня на гуманитарные профессии, рискуют через пять лет пополнить очередь в службе занятости“, - говорит HR-эксперт портала Rabota.ua Татьяна Пашкина. По ее словам, такое количество юристов, филологов и экономистов рынку не нужно ни сейчас, ни через пять лет.

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“Сейчас есть колоссальный дефицит инженеров, слесарей, конструкторов, электромонтеров, электрогазосварщиков. Причем, все эти вакансии хорошо оплачиваются. Например, молодой конструктор или инженер сразу после вуза вполне может рассчитывать на $500 в первый год работы на производстве. Но очень многие этого не знают“, - отмечает Пашкина.

Такой спрос на рабочие специальности, по словам эксперта, явился следствием выхода на украинский рынок большого количества иностранных компаний, которые ощущают острую потребность в молодых специалистах, правда, со знанием английского языка.

Кто зарабатывает больше всех

Одной из самых высокооплачиваемых профессий в Украине остается IT-сфера. Программные разработчики с большим опытом могут рассчитывать на зарплату до 100 тыс гривен, однако от них требуется дополнительно безупречное знание английского языка и гарантии того, что они в любой момент смогут отправиться в заграничную командировку.

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Высокий доход имеют и те, кто работает в сфере авиации. Например бортпроводники в Украине могут зарабатывать и 25, и 50 тысяч гривен в месяц, в зависимости от авиакомпаний и дальности рейсов. На третьем месте, со средним доходом в 11–12 тысяч гривен, оказались представители фармацевтики. Чуть меньше - около 10–11 тысяч гривен в месяц - зарабатывают страховщики, финансисты, и те, кто работает в сфере информации и телекоммуникаций. А замыкают пятерку научные деятели, работники транспортной и промышленной отраслей, которые ежемесячно получают 6–8 тысяч гривен.

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