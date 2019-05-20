Транзит российской нефти через Украину приостановлен
Транзит российской нефти по нефтепроводу Дружба через Украину в сторону ЕС возобновлялся в понедельник, 20 мая, однако вновь был приостановлен по техническим причинам. Об этом сообщила оператор магистральных нефтепроводов Украины компания Укртранснафта.
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"20 мая в 00:00 часов Укртранснафта в соответствии с согласованным операторами Дружбы графиком возобновила транзит российской нефти европейским потребителям. С начала суток нефтетранспортная компания Украины прокачала 4 тыс. т нефти в направлении ЕС", - сказано в сообщении.
Компания приостановила транзит в понедельник в связи с необходимостью выполнения дополнительных технологических операций по замещению нефти в трубопроводах.
"В то же время от АО MOL получено сообщение о технических проблемах на их стороне. Поэтому Укртранснафта восстановит перекачку сырья по нефтепроводу Дружба после подтверждения готовности венгерской стороной принимать нефть", - сказано в сообщении.
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19 апреля в Беларуси заявили о резком ухудшении качества нефти, что поступает с территории России по трубопроводу Дружба. Содержание хлорорганических соединений превышало норму в десятки раз.
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Не пиз....ди, быдло кацапское! Три дня назад белорусы предупредили о приостановке прокачки кацапского говна!
Вы же только говно производите! Никчемное, тупое быдло