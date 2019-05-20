Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Транзит российской нефти через Украину приостановлен

Комментариев: 3
В компании Укртранснафта уточнили, что это связано с техническими причинами.
Транзит нефти РФ через Украину вновь приостановили
Транзит нефти РФ через Украину вновь приостановили
flickr.com

Транзит российской нефти по нефтепроводу Дружба через Украину в сторону ЕС возобновлялся в понедельник, 20 мая, однако вновь был приостановлен по техническим причинам. Об этом сообщила оператор магистральных нефтепроводов Украины компания Укртранснафта. 

Читай также: Беларусь приостановила транзит нефти в Украину

"20 мая в 00:00 часов Укртранснафта в соответствии с согласованным операторами Дружбы графиком возобновила транзит российской нефти европейским потребителям. С начала суток нефтетранспортная компания Украины прокачала 4 тыс. т нефти в направлении ЕС", - сказано в сообщении.

Компания приостановила транзит в понедельник в связи с необходимостью выполнения дополнительных технологических операций по замещению нефти в трубопроводах.

"В то же время от АО MOL получено сообщение о технических проблемах на их стороне. Поэтому Укртранснафта восстановит перекачку сырья по нефтепроводу Дружба после подтверждения готовности венгерской стороной принимать нефть", - сказано в сообщении. 

Читай также: Total приостановил работу НПЗ в Германии из-за "грязной" нефти

Напомним, Беларусь приостановила транзит нефти в Украину из-за отсутствия свободных резервуаров в Украине для откачки грязной российской нефти, находящейся в трубопроводе.

19 апреля в Беларуси заявили о резком ухудшении качества нефти, что поступает с территории России по трубопроводу Дружба. Содержание хлорорганических соединений превышало норму в десятки раз.
 
Ранее сообщалось, что Украина назвала сроки возобновления транзита нефти в ЕС. Укртранснафта возобновит транзит российской нефти в страны ЕС в стандартном режиме.
Поделись:
Теги: Россия, нефть, дружба, нефтепровод
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (3)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Отсортировать по дате Вниз
гость  (аноним)  20.05.2019, 16:41
Оценка:  -1
гость
xoxол обдристанный, не в сторону окраины а к пшекам нефтепровод работает, читать научись подпотрошечник, и переобувайся, пора!
гость  (аноним)  20.05.2019, 16:07
Оценка:  0
гость
(аноним) 15:55 Через Беларусь на Гданьск почему-то труба качает...

Не пиз....ди, быдло кацапское! Три дня назад белорусы предупредили о приостановке прокачки кацапского говна!
Вы же только говно производите! Никчемное, тупое быдло
гость  (аноним)  20.05.2019, 15:55
Оценка:  0
гость
Надежный транзитер говорите? Нет емкостей для откачки нефти на очистку? Ну-ну. Через Беларусь на Гданьск почему-то труба качает...
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь