Свадьба Потапа и Насти: Сколько стоит платье Каменских

Настя выбрала платье от израильского бренда Galia Lahav.

Певица Настя Каменских выбрала платье от Galia Lahav в салоне Luxury Bridal Store “Novias”, передают Вести. В салоне можно выбрать платье haute couture от самых крутых мировых брендов, от того же Elie Saab, Zuhair Murad или Vera Wang.

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Galia Lahav создает завораживающей красоты свадебные наряды с ручной вышивкой и тончайшим кружевом. На сайте бренда есть множество разных вариантов, однако, какое платье выбрала Настя – пока не известно.

Журналисты узнали, что наряд Насти Каменских будет видоизменятся по ходу свадьбы за счет юбки-трансформера и фаты, которая тоже несколько раз поменяет свой вид.

В других салонах платья этого бренда стоят от 5 тыс долларов.

Отмечается, что в клипе, выпущенным в день своей свадьбы, Настя также одета в свадебное платье от Galia Lahav.

Ранее сообщалось, сколько Потап и Настя потратили на ресторан. Свадьбу молодожены отпразднуют в ресторане Fabius в Киеве.