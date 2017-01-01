Цены на нефть обвалились на 4-5% за день
Котировки на нефть падают из-за резкого увеличения запасов сырья в США, а также ухудшения торгового конфликта Пекина и вашингтона.
Мировые цены на нефть эталонных марок ускорили падение в четверг, 23 мая, свидетельствуют данные торгов.
Цена фьючерсов на нефть марки Brent теряет более 4% и впервые с 1 апреля опустилась ниже отметки в 68 долларов за баррель, а падение котировок WTI уже превысило 5%.
Так, стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 4,32%, до 67,91 доллара за баррель, июльских фьючерсов на WTI - на 5,01%, до 58,34 доллара.
Нефть дешевеет после статистики запасов сырья в США. Минэнерго страны сообщило накануне, что за неделю по 17 мая коммерческие запасы нефти увеличились на 4,7 миллиона баррелей, или на 1%, до 476,8 миллиона баррелей. Аналитики, напротив, ожидали снижения показателя - на 0,6 миллиона баррелей.
Дополнительным фактором давления на цены стало общее настроение ухода от риска на фондовых биржах в четверг. Инвесторы опасаются ухудшения торгового конфликта между США и Китаем на фоне ситуации с компанией Huawei, которую американские власти внесли в "черный список".
Ранее сообщалось, что нефть резко подешевела из-за роста запасов в США. Уровень запасов "черного золота" в США вырос до максимального уровня с июля 2017 года – 476,8 млн баррелей.
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