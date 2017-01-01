Цены на нефть обвалились на 4-5% за день

Цена фьючерсов на нефть марки Brent теряет более 4% и впервые с 1 апреля опустилась ниже отметки в 68 долларов за баррель, а падение котировок WTI уже превысило 5%.

Так, стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 4,32%, до 67,91 доллара за баррель, июльских фьючерсов на WTI - на 5,01%, до 58,34 доллара.

Нефть дешевеет после статистики запасов сырья в США. Минэнерго страны сообщило накануне, что за неделю по 17 мая коммерческие запасы нефти увеличились на 4,7 миллиона баррелей, или на 1%, до 476,8 миллиона баррелей. Аналитики, напротив, ожидали снижения показателя - на 0,6 миллиона баррелей.