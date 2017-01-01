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Украина, Беларусь и Литва запускают контейнерный поезд

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28 мая руководители железных дорог Украины, Беларуси и Литвы подпишут соглашение по реализации нового проекта.
Три страны запустят новый контейнерный поезд
Три страны запустят новый контейнерный поезд
facebook.com/worldlogisticsgroup

Украина, Беларусь и Литва запустят новый контейнерный поезд Containerships train. Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци. 

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"28 мая руководители железных дорог Украины, Беларуси и Литвы и обществ Containerships (Украина), компаний Intermodal Container Service и LG CARGO (Литва) подпишут соглашение по реализации нового проекта - организации перевозок контейнеров в составе контейнерного поезда Containerships train в сочетании Литва - Беларусь - Украина и обратно", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что украинцы смогут покупать билеты онлайн на все поезда в Польшу. Раньше эта услуга была доступна только для отдельных рейсов. Пассажиры жаловались на неудобство сервиса.

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Теги: Украина, Беларусь, Поезд, Литва, перевозки
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