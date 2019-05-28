Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Экс-супруга богатейшего человека отдаст половину состояния бедным

Комментариев: 0
Бывшая жена основателя Amazon заявила, что у нее "непропорционально много денег" и половину состояния отдаст на благотворительность.
Супруга Безоса получила от развода 35 миллиардов долларов
Супруга Безоса получила от развода 35 миллиардов долларов
Getty Images

Бывшая жена основателя Amazon и самого богатого человека в мире Джеффа Безоса Маккензи Безос решила отдать на благотворительность половину своего состояния, которое оценивается примерно в 37 миллиардов долларов. Об этом сообщает CNN

Читай также: Самый богатый человек мира дал возможность США вернуться на Луну - фото

Таким образом она присоединилась к запущенной в 2010 году инициативе Уоррена Баффетта и Билла Гейтса для самых богатых людей отдавать половину своего состояния на благотворительность.

В списке миллиардеров Bloomberg она занимает 22 место.

Общее число участников инициативы Клятва дарения (The Giving Pledge) составляет 204 человека, в том числе - Майкл Блумберг, Марк Цукерберг и Ричард Брэнсон.

Ранее сообщалось, сколько потеряет самый богатый человек в мире после развода. После 25 лет брака Джефф Безом возможно разделит 137 млрд долларов с женой.

Поделись:
Теги: благотворительность, развод, жена, Amazon, Джефф Безос
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь