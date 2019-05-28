Экс-супруга богатейшего человека отдаст половину состояния бедным

Бывшая жена основателя Amazon заявила, что у нее "непропорционально много денег" и половину состояния отдаст на благотворительность.

Бывшая жена основателя Amazon и самого богатого человека в мире Джеффа Безоса Маккензи Безос решила отдать на благотворительность половину своего состояния, которое оценивается примерно в 37 миллиардов долларов. Об этом сообщает CNN.

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Таким образом она присоединилась к запущенной в 2010 году инициативе Уоррена Баффетта и Билла Гейтса для самых богатых людей отдавать половину своего состояния на благотворительность.

В списке миллиардеров Bloomberg она занимает 22 место.

Общее число участников инициативы Клятва дарения (The Giving Pledge) составляет 204 человека, в том числе - Майкл Блумберг, Марк Цукерберг и Ричард Брэнсон.

Ранее сообщалось, сколько потеряет самый богатый человек в мире после развода. После 25 лет брака Джефф Безом возможно разделит 137 млрд долларов с женой.