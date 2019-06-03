Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Подсчитаны потери экономики Донбасса из-за войны

Комментариев: 2
Эксперты впервые подсчитали, на сколько упал валовой региональный продукт Донбасса. Так для Донецкого региона ВРП на душу населения упал на 4 630 долларов. Для Луганского - на 3 326 долларов.
Подсчитаны потери экономики Донбасса из-за войны
Подсчитаны потери экономики Донбасса из-за войны
Getty Images

Вследствие войны на Донбассе валовой региональный продукт (ВРП) в расчете на душу населения Донецкой области сократился в 2013-2016 годах в среднем на 43% по отношению к базовому году, а Луганской области - на 52%. Об этом говорится в данных Немецкого института экономических исследований DIW Berlin

Читай также: Германия выделит 85 млн евро для Донбасса

Для Донецкого региона ВРП на душу населения упал на 4 630 долларов. Для Луганского - на 3 326 долларов. До 2014 года на долю Донбасса приходилось около 25% украинского экспорта и более 15% инвестиций в основной капитал.

Авторы исследования DIW Berlin построили модель, по которой сравнили гипотетический ВВП Украины вместе с Донбассом в контрфактическом сценарии (если бы войны не было) и фактический ВВП Украины без Донбасса в реальности. 

Читай также: США готовы дать Украине $2 миллиарда на газ

Контрфактическая динамика ВВП Украины с учетом Донбасса оценивалась исходя из динамики ВВП контрольной группы стран бывшего Советского Союза и Восточной Европы (за исключением РФ).

Сопоставление контрфактического и наблюдаемого ВВП показало, что Украина лишилась в среднем 15,1% ВВП на душу населения в военный период (2013–2017 годы), или 9,2% ВВП в 2014 году, 19,6% ВВП в 2015 году, 19,8% ВВП в 2016 году и 21,7% ВВП в 2017 году.

Ранее сообщалось, что Япония даст Украине 3 млн долл на восстановление Донбасса. С начала независимости Украины, Япония выделила в поддержку страны финансовую помощь в размере 3,1 млрд долларов.

Поделись:
Теги: экономика, донбасс, экономика Украины, потери, восстановление Донбасса, война на Донбассе
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Отсортировать по дате Вниз
Pruxind    03.06.2019, 10:40
Оценка:  +1
Pruxind
а помните, "Донбасс, убыточный регион"(с)......
Coюзник    03.06.2019, 10:48
Оценка:  0
Coюзник
А никто не говорил что он убыточный!!!
Говорили что шахты и металугрический комплекс требует государственных дотаций
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь