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Япония даст Украине 3 млн долл на восстановление Донбасса

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С начала независимости Украины, Япония выделила в поддержку страны финансовую помощь в размере 3,1 млрд долларов.
Япония выделила Украине почти 3 млн долларов на восстановление Донбасса
Япония выделила Украине почти 3 млн долларов на восстановление Донбасса
flickr.com

Представительство ООН в Украине сообщило, что Япония выделит для поддержки переселенцев, которые пострадали во время войны, и восстановление Донбасса 2,8 млн долларов с помощью четырех проектов ООН в Украине. 

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Посол Японии Такаши Кураи напомнил, что с момента обретения независимости Украина получила в поддержку от Японии около 3 млрд долларов.

"Начиная с 2014 года, после Революции Достоинства, мы увеличили объем оказанной помощи Украине, и она составила 1,87 млрд долларов, что составляет более половины общего объема средств, предоставленных с момента обретения независимости", – отметил он.

Он рассказал, что помощь включает модернизацию Бортнической станции аэрации, финансовую поддержку правительства Украины, помощь в медицинской сфере и помощь населению на востоке Украины. 

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"В сотрудничестве с ООН и другими международными организациями мы реализовали помощь на общую сумму 47 млн долларов США. Помощь, которую мы предоставляем в восточной Украине, направлена на повышение безопасности и благосостояния местного населения. Проекты включают в себя реабилитацию социальной инфраструктуры, восстановление больниц, школ, общин", - добавил посол.

Координатор системы ООН в Украине Оснат Лубрани отметила, что с 2015 года при финансовой поддержке Японии с помощью программ, реализуемых ООН, удалось реконструировать более 30 объектов социально-экономической инфраструктуры в Луганской и Донецкой областях, в частности, мосты, насосные станции, медицинские учреждения, реабилитационные центры и школы.

Ранее сообщалось, что Конгресс США одобрил помощь Украине в 445 млн долл. США продолжает взаимодействие с Украиной в реализации программ реабилитации и адаптации украинских военных.

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Теги: Япония и Украина, сотрудничество Японии и Украины, поддержка, финансовая поддержка Украины, восстановление Донбасса, ООН
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