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В Bloomberg рассказали, когда электромобили станут дешевле

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Кроме затрат на бензин, электрокары выигрывают в техобслуживании.
Электромобили могут существенно подешеветь уже к середине 2020-х годов
Электромобили могут существенно подешеветь уже к середине 2020-х годов
flickr.com

В Bloomberg New Energy Finance (BNEF) подсчитали, что мировая автомобильная промышленность претерпевает кардинальные изменения, а уже к 2040 году больше половины мирового объёма продаж легковых автомобилей будет приходиться на электромобили – а именно, 57%, передают Финансы. 

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Отмечается, что электромобили в обслуживании значительно дешевле, чем автомобили с двигателями внутреннего сгорания – электричество на порядок дешевле бензина или дизельного топлива. А благодаря стремительно развивающимся технологиям смогут вскоре конкурировать с ними и в ценовом сегменте.

В течение следующих 20 лет объёмы продаж электромобилей вырастут с 2 млн единиц в прошлом году до 56 млн к 2040 году. За это же время цифры по автомобилям с ДВС снизятся с 85 до 42 млн единиц. 

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С 2010 года стоимость аккумуляторов упала на 85% — за счёт усовершенствованных энергосберегающих технологий.

Эксперты уверены, что, смотря на последние тенденции, можно спрогнозировать, что электрокары станут дешевле автомобилей с ДВС уже к середине 2020-х годов. Помимо затрат на топливо они выигрывают ещё и в техобслуживании, т. к. состоят из меньшего количества деталей, а значит, менее подвержены износу.

Ранее сообщалось, что украинская компания представила электрокроссовер. На выходных в Киеве состоялась выставка электрокаров Plug-In Ukraine. На ней свою новинку представила компания Богдан.

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Теги: электрокары, автомобили, электрические автомобили, стоимость электрокаров, электромобили, стоимость электромобилей
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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  03.06.2019, 16:33
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Пластиковую посуду и упаковку тоже возносили до небес как достижение, теперь осознали сколько земли и водоемов отравили. С аккумуляторами будет то же - их производство и утилизация очень грязное, кроме того при авариях замыкания пострашнее будут чем возгорание бензобаков. Но...маркетинг рулит...
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