Украинская компания представила электрокроссовер - фото
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"Для многих посетителей выставки JAC iEV7S стал настоящим открытием. Не каждый мог себе представить, что в Украине может появиться бренд, представляющий современный электромобиль с запасом хода до 300 км со стоимостью 26 тыс долларов. JAC iEV7S оборудован подогревом передних сидений, удобными креслами с боковой поддержкой, климат-контролем, круиз-контролем, системой кругового обзора 360 градусов.
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Производители отмечают, что технологической особенностью модели JAC iEV7S является 40-кВт литий-ионная батарея корейского производства от Samsung с жидкостным охлаждением. Благодаря данной технологии JAC iEV 7S хорошо адаптирован к различным погодным условиям и способен работать при температуре от -30 °C до + 45 °C.
Cмотрите фотогалерею: Украинская компания представила электрокроссовер
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