Украинская компания представила электрокроссовер - фото

На выходных в Киеве состоялась выставка электрокаров Plug-In Ukraine. На ней свою новинку представила компания Богдан.

Компания Богдан-Автотрейд представила в рамках четвертой международной выставки электротранспорта и гибридов Plug-In Ukraine 2019 новый электрокроссовер JAC IEV7S.

Об этом сообщает пресс-служба компании в среду, 29 мая. Читай также: ЗЕ-команда запустила "социальный лифт": Проект поиска кадров и инноваций "Для многих посетителей выставки JAC iEV7S стал настоящим открытием. Не каждый мог себе представить, что в Украине может появиться бренд, представляющий современный электромобиль с запасом хода до 300 км со стоимостью 26 тыс долларов. JAC iEV7S оборудован подогревом передних сидений, удобными креслами с боковой поддержкой, климат-контролем, круиз-контролем, системой кругового обзора 360 градусов.

Кроме этого, электромобиль имеет один из самых вместительных багажников в своем классе ", - рассказал гендиректор компании Александр Луценко. Читай также: В Украине ученые НАН одобрили строительство Hyperloop: 17 млн долл за км Производители отмечают, что технологической особенностью модели JAC iEV7S является 40-кВт литий-ионная батарея корейского производства от Samsung с жидкостным охлаждением. Благодаря данной технологии JAC iEV 7S хорошо адаптирован к различным погодным условиям и способен работать при температуре от -30 °C до + 45 °C.

Среди преимуществ для клиентов также стоит отметить хорошую гарантию производителя на батарею, которая составляет 8 лет или 150 тыс. км пробега.

Cмотрите фотогалерею: Украинская компания представила электрокроссовер