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Украинская компания представила электрокроссовер - фото

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На выходных в Киеве состоялась выставка электрокаров Plug-In Ukraine. На ней свою новинку представила компания Богдан.
Новый украинский электрокроссовер JAC IEV7S
Новый украинский электрокроссовер JAC IEV7S
Корреспондент.net
Компания Богдан-Автотрейд представила в рамках четвертой международной выставки электротранспорта и гибридов Plug-In Ukraine 2019 новый электрокроссовер JAC IEV7S.
Об этом сообщает пресс-служба компании в среду, 29 мая. 

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"Для многих посетителей выставки JAC iEV7S стал настоящим открытием. Не каждый мог себе представить, что в Украине может появиться бренд, представляющий современный электромобиль с запасом хода до 300 км со стоимостью 26 тыс долларов. JAC iEV7S оборудован подогревом передних сидений, удобными креслами с боковой поддержкой, климат-контролем, круиз-контролем, системой кругового обзора 360 градусов. 

Кроме этого, электромобиль имеет один из самых вместительных багажников в своем классе ", - рассказал гендиректор компании Александр Луценко. 

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Производители отмечают, что технологической особенностью модели JAC iEV7S является 40-кВт литий-ионная батарея корейского производства от Samsung с жидкостным охлаждением. Благодаря данной технологии JAC iEV 7S хорошо адаптирован к различным погодным условиям и способен работать при температуре от -30 °C до + 45 °C.

Среди преимуществ для клиентов также стоит отметить хорошую гарантию производителя на батарею, которая составляет 8 лет или 150 тыс. км пробега.
 
 
Ранее сообщалось, что в Словакии начнутся продажи летающих автомобилей. Технологическая компания AeroMobil в Словакии начала разработку новой модели летающего автомобиля.
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Теги: фото, Богдан, электромобили, автомобиль, электрокар
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