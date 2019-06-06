Советник Януковича Портнов судится за 300 тыс долларов

Он утверждает, что к нему незаконно применили международные санкции и фальсифицировали уголовные дела.

Первое заседание по делу состоится уже 18 июня в Печерском суде Киева facebook.com/portnov.andrey.ukraine

Заместитель главы Администрации президента времен Виктора Януковича Андрей Портнов сообщил в своем telegram-канале о том, что он через суд пытается возместить 300 тысяч долларов.

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Портнов отметил также, что это первая сумма, которую он намерен отсудить.

"Как и обещал ранее, обратился в суд с требованием возмещения убытков за незаконное применение международных санкций и фальсификацию уголовных дел в отношении меня", – подчеркнул экс-глава АП.

Он сообщил, что первое заседание по делу состоится уже 18 июня в Печерском суде Киева. Иск был подан на чиновников ГПУ, МИД и посла Украины в Канаде Артема Шевченко.

Ранее сообщалось, что Портнова уличили в гражданстве РФ. Бывший замглавы АП числится в российских реестрах как предприниматель с российским гражданством.