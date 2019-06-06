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Советник Януковича Портнов судится за 300 тыс долларов

Комментариев: 1
Он утверждает, что к нему незаконно применили международные санкции и фальсифицировали уголовные дела.
Первое заседание по делу состоится уже 18 июня в Печерском суде Киева
Первое заседание по делу состоится уже 18 июня в Печерском суде Киева
facebook.com/portnov.andrey.ukraine

Заместитель главы Администрации президента времен Виктора Януковича Андрей Портнов сообщил в своем telegram-канале о том, что он через суд пытается возместить 300 тысяч долларов. 

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Портнов отметил также, что это первая сумма, которую он намерен отсудить.

"Как и обещал ранее, обратился в суд с требованием возмещения убытков за незаконное применение международных санкций и фальсификацию уголовных дел в отношении меня", – подчеркнул экс-глава АП.

Он сообщил, что первое заседание по делу состоится уже 18 июня в Печерском суде Киева. Иск был подан на чиновников ГПУ, МИД и посла Украины в Канаде Артема Шевченко.

Ранее сообщалось, что Портнова уличили в гражданстве РФ. Бывший замглавы АП числится в российских реестрах как предприниматель с российским гражданством.

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Теги: Андрей Портнов, замглавы АП времен Януковича, иск, международные санкции, фальсификация уголовного дела
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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  06.06.2019, 17:01
Оценка:  +1
гость
Шо ТЫ СОБАКА бешенный в глаза пыль пускаешь!!! Ты б.ядина забыл, сколько украл у народа? И какого х.я в Украину приперся? Тебя гниду здесь никто не ждет. ГАДЕНЫШ!!!
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