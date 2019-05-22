В 2015 году Порошенко купил аккумуляторную компанию – Портнов

Бывший замглавы Администрации президента опубликовал документы Порошенко.

Бывший заместитель Администрации президента Украины, юрист Андрей Портнов на своей странице в сети Facebook опубликовал документы, которые указывают на то, что Петр Порошенко в 2015 году купил аккумуляторную компанию Иста-Центр.

Нотариальный документ, свидетельствующий о переоформлении панамской торговой компании UKRPROMINVEST HOLDING LTD facebook.com/portnov.andrey.ukraine

"Друзья, как и обещал, начинаем комплекс международных учебно-воспитательных мер в отношении Порошенко", - написал Портнов.

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Он напомнил, что покупка совершалась в разгар АТО.

"По ссылке публикую нотариальный документ, свидетельствующий, что в апреле 2015 года, когда в зоне АТО погибали украинские военные, Порошенко переоформлял свою панамскую торговую компанию Ukrprominvest Holding LTD в новое оффшорное предприятие Battery investment Corp.", - отметил Портнов.

Он уточнил, что основной целью новой компании было владение Порошенко торговыми и промышленными активами.

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"После того, как в прокуратуре Украины произойдут кадровые изменения мы добьёмся международно-правового поручения ГПУ в Панаму о раскрытии всех сделок Порошенко в Панаме во время войны и посчитаем, сколько военного снаряжения и вооружения можно было купить за налоги, которые были украдены и отмыты в островных офшорах", - подытожил Андрей Портнов.

Также он сообщил, что тогда панамский офшор Порошенко Battery investment Corp вскоре завладел акциями аккумуляторной компании Иста-Центр, которые в дальнейшем у него хватало ума продать гражданину Российской Федерации Виктору Потапову.

В подтверждение своих слов Портном приложил выписку из реестра Минюста.

Ранее сообщалось, какой доход Порошенко задекларировал за последние месяца президентства. Декларация уже бывшего президента Украины Петра Порошенко обнародована за период от 1 января до 20 мая 2019 года.